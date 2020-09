El comisario jubilado José Manuel Villarejo confesó en conversación con la periodista Ana Rosa y su marido Juan Muñoz toda la ayuda que desde la trama parapolicial prestó al Gobierno del PP para obstaculizar lo máximo posible la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la caja 'b' del partido. Según dijo el comisario, él hizo desaparecer más de un centenar de cajas de las pesquisas por la trama Gürtel y colaboró activamente con María Dolores de Cospedal y hasta con Mariano Rajoy. "Yo les he dado gloria, y en los últimos años a estos mierdas les he dado gloria bendita, no te puedes imaginar las cosas que he hecho por 'El Barbas'. No te puedes imaginar. ¡Que podría estar preso, el presidente del Gobierno, ¿Eh?", dijo.

Así consta en un oficio de Asuntos Internos y que forma parte del sumario de la pieza Kitchen al que ha tenido acceso La Información. Los audios que obran en esta pieza séptima del caso Tándem recogen una reunión que mantuvo con la periodista y su marido en 2017. En la misma, el comisario jubilado explicaba que él intentaba que pusieran de DAO al antiguo jefe de la UDEF José Luis Olivera para evitar que prosperara la investigación de los papeles de Bárcenas y se quejó de cómo se le trató cuando se le iba a jubilar a mediados de 2016. "Les dije: como no pongáis a alguien que mantenga un poquito tal... os va a estallar porque estos se creen que cambiando el tema se ha acabado todo pero hay un secretario, Paco Martínez, que está cabreado como una mona porque tal, y lo saben todos, y todos le han mandado, que lo ha encargado el 'Barbas'. Que algunas me las encargaba a mi...", dijo en referencia a Rajoy.

Villarejo anticipó de esta manera lo que ocurriría en el marco de esta investigación en la cual fue imputado el pasado enero el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. El que fuera número dos del también investigado Jorge Fernández Díaz, ya avisó que revelaría el nombre de las personas que le encargaron controlar este espionaje parapolicial a Luis Bárcenas costeado con los fondos reservado del Estado. "Como empiecen los marrones, todo el mundo va a decir: ¡El secretario de Estado! Éste va a tirar para arriba va a tirar para 'el Asturiano', que le llamamos nosotros 'al Barbas'... y a ver qué hace Rajoy. Las maldades que me han encargado a mi, para salvarle el culo al Barbas", dijo Villarejo en esta reunión a cuatro con su mujer Gemma Alcalá, Juan Muñoz (procesado en esta causa por un encargo al comisario) y la periodista Ana Rosa.

Rato: "Yo he trincado sobres"

"A ti nadie te conoce", le dijo Ana Rosa, en referencia a su situación entonces, teniendo en cuenta que estaba a escasos meses de ser detenido en el marco de esta operación Tándem. Villarejo siguió relatando que no habían tenido deferencia con él -"ni un homenaje, ni un diploma"- y que el 'troll' había decidido que tenía que ser un apestado. Se refirió Villarejo a su gran enemigo, el exdirector general del CNI Félix Sanz Roldán. Igualmente también relató que, entre los encargos que recibió desde Moncloa, estaba el de ir a la prisión para calmar al exvicepresidente del Gobierno con el PP Rodrigo Rato.

"O cuando hace dos años me llaman, me mandan de La Moncloa y me dicen ve a ver a Rato y tranquilízalo y tal y cual, y veo a Rato y me dice Rato, que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres pero delante mío Rajoy y con otro sobre...", relató el comisario jubilado haciendo alusión continua a las acusaciones que pesan sobre la entonces cúpula policial acerca de que torpedearon la investigación abierta por José de la Mata. "Y operaciones de tal, decir, oye en tal sitio hay papeles de Bárcenas. Hay que ir a romperlos", expuso el agente encubierto. "Este tío ha vuelto a ganar las elecciones, es acojonante", replicó Ana Rosa en referencia a Rajoy.

"Te pedí que dieras caña a la Espe"

"En el 2009 si no llega a ser porque un gilipollas que se llama Villarejo escondió cien cajas de la Gürtel..., a ver", dijo en otra conversación. El principal acusado de este procedimiento insiste continuamente que María Dolores de Cospedal le pidió, desde que la conoció en 2006, muchos favores relacionados con que sus trabajos no vieran la luz, hasta el punto que un día le replicó: "María Dolores, te pasas la vida pidiéndome cosas y me das muy poco". Su enfado con la exsecretaria general del PP también salpicó a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, a quien apodaba 'el Pollas'. Al respecto, dijo que la expresidenta de Castilla-La Mancha sabía que "gran parte de las hostias" que él recibió fue por protegerles y, a cambio, su marido "nunca" repartió nada con él.

No es la primera vez que la investigación saca a relucir los presuntos encargos que efectuó Villarejo para esta parte del PP. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ya resaltó en su escrito por el cual pidió la imputación del exministro del Interior que se le encargó también intentar dañar a 'la pequeñita', en referencia a Soraya Sáenz de Santamaría, y en el marco de la guerra que había entre ambas. A ello se añade, según se desprende de esta parte del sumario, que también le pidieron que actuara contra la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Además, Villarejo destapó en una charla con compañeros de esta red parapolicial que consiguieron captar al chófer de Bárcenas como topo de la Policía gracias a la mediación de López del Hierro, puesto que el comisario que conocía al chófer era, a su vez, jefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha. El instructor, por su parte, ha declinado, por el momento, imputar a la exdirigente popular y su marido.