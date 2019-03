Villarejo admite que recabó información de Iglesias: "Fue una operación policial"

Un día después de que Pablo Iglesias se personara en la Audiencia Nacional tras verse salpicado como nueva víctima de la presunta red de espionaje José Manuel Villarejo, el comisario jubilado se ha pronunciado sobre este extremo. Preguntado por el juez sobre esta nueva pieza del caso Tándem, éste ha negado que se le sustrajera material al líder de Podemos aunque sí ha reconocido que recabó información sobre su persona y que se trató de una cuestión "interna y personal", nunca de una operación política.

Aunque estaba citado en la Audiencia Nacional para hablar sobre el conocimiento que pudiera tener de los atentados del 11-M (tras apuntar a ello en varios escritos enviados al magistrado instructor Manuel García Castellón), el exjefe policial ha acabado pronunciándose sobre estos nuevos hechos que ya se investigan bajo secreto de sumario en la pieza número 10 de la macrocausa. "Todo es una cuestión de una investigación policial y él solo lo ha vehiculizado en el ámbito policial. Ha aclarado todo lo que se le ha preguntado", ha asegurado su letrado Antonio García Cabrera a preguntas de los periodistas.

De esta forma, ha negado la existencia de un operativo político contra el líder de Podemos cuando dejó su acta de Eurodiputado para postularse como candidato a la presidencia de Gobierno en las elecciones de 2016, y ha asegurado que el comisario jubilado se ha limitado a decir que se trató de una cuestión "interna y personal". Así, el letrado ha negado que Villarejo participara en ninguna campaña de desprestigio del líder de la formación morada ni que sustrajera información personal suya, si bien los investigadores han puesto el foco en el robo del teléfono de la asesora de Iglesias en aquel momento, Dina Bousselham, nombre con el cual se bautiza de manera coloquial a esta nueva parte de las pesquisas.

Con todo, se ha amparado en que la causa está secreta para no determinar si su labor en este asunto concreto se debió a un encargo del Ministerio del Interior del Gobierno del PP. "Esta información es secreta. Villarejo no participa en ningún robo y no hace ningún uso indebido en la información", ha respondido el letrado ante la insistencia de los periodistas. Así las cosas, el interrogatorio al principal investigado de Tándem, que se ha prolongado cerca de cuatro horas, se ha dividido en dos partes siendo la relacionada con el espionaje de Pablo Iglesias la segunda y última. La primera, que no forma parte del caso Tándem, es la relativa a los hechos relacionados con el 11-M y que investiga el mismo magistrado instructor, Manuel García Castellón.

En relación a este asunto, sobre el que el exjefe policial ha reiterado en numerosas ocasiones su intención de prestar declaración, el letrado ha vuelto a insistir en que no se ha investigado la autoría intelectual de los mayores ataques terroristas de la historia de España y que hay líneas de investigación que, o bien son erróneas, o bien se modificarían si pudiera aportar más información. "La voluntad de Villarejo es ser especialmente claro y transparente sobre todo lo que hay. No podemos entender que se haga un estudio selectivo de documentos que interesan", ha afirmado.

Sobre la labor que tuvo en esos atentados, en los cuáles implicó a los servicios secretos franceses y marroquíes, García Cabrera ha insistido en que su cliente "es un policía" y que "ha ido recabando información y siempre la ha puesto en manos de sus superiores", por lo que el uso que se haga de dicho material no es su responsabilidad. De esta manera ha vuelto a desligarse de las filtraciones que se están produciendo del sumario del caso Tándem, en las que se ha apoyado en más de una ocasión para pedir declarar por estos hechos así como para solicitar a la Audiencia Nacional protección para su familia ante temor a represalias.