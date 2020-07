Villarejo atribuye a Santamaría y Cosidó el informe PISA contra Pablo Iglesias 

Un "bodrio", un "esperpento" y "patético". Con estos adjetivos describió el comisario jubilado José Manuel Villarejo el famoso informe PISA que habría puesto en marcha la 'policía patriótica' bajo el Gobierno de Mariano Rajoy para desprestigiar a Podemos. La redacción del documento, que recogía una presunta financiación irregular de la formación morada, se le encargó en un principio a él si bien finalmente lo terminó haciendo, siempre según su versión, José Ángel Fuentes Gago. Villarejo estrechó el cerco en la figura de este inspector jefe de la Policía y dijo que la idea inicial de este operativo surgió de la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, del CNI y del exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

Villarejo hizo estas confesiones en marzo de 2019 durante el interrogatorio al que fue sometido tras abrirse la pieza décima del caso Tándem relativa al robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Podemos. El agente encubierto comenzó hablando de este asunto asegurando que no hubo robo como tal, que estaban tomando el pelo a los investigadores y que no sabía quien difundió a la prensa los famosos pantallazos de Dina, si bien sus confesiones al respecto llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a interesarse por el famoso informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que los agentes encontraron entre el material incautado tras su detención.

De acuerdo con el testimonio prestado en sede judicial y al que ha tenido acceso La Información, el motivo por el cual encontraron en casa de Villarejo una copia del teléfono de Dina es porque un periodista se lo dio al comisario y éste decidió guardarlo en su casa puesto que también estaba investigando otras cuestiones relativas a Podemos. En concreto, se refirió a un encargo que recibió entre 2014 y 2015 para que viajara a Miami a investigar los posibles vínculos entre Podemos y Venezuela. Villarejo dijo que la orden venía de la entonces vicepresidenta del Gobierno y que así se lo dijeron a él tanto Ignacio Cosidó como el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino.

"Justo cuando voy a salir de viaje alguien, no sé si el secretario de Estado, me dice: 'Mira, Soraya ha considerado que es un tema que ahora mismo no interesa y que en vez de ir tú va a ir otra persona'. En el último momento no fui al viaje sino que fue el inspector Gago, que fue el que luego hizo el famoso informe PISA; absurdo porque se ve claramente que es una vacuna para que ya nadie se atreva a investigar la actuación de Iglesias", relató Villarejo. Según expuso, este documento era un texto "descafeinado" plagado de recortes de prensa, que se pretendía utilizar principalmente para filtrarlo a los medios. "La vicepresidenta dice que era para que Podemos crezca más y que el PSOE tenga menos (...). Está clarísimo que por lógica no querían que no profundizara. Y lo que salió fue un bodrio, un esperpento", añadió.

Costeado con fondos reservados

Villarejo, que dijo que las operaciones de este tipo se costeaban con fondos reservados del Estado, insistió en que fue el inspector Fuentes Gago, también imputado en el procedimiento, el responsable del operativo porque él mismo se lo comunicó. "Yo he habado con el autor en cuestión. Le dije: 'Macho, ¿cómo haces este informe?'. Me habló de Cosidó… Me dijo que ya sabía que todo lo que pasa en este país me lo como yo, y que qué íbamos a hacer.…", espetó Villarejo ante la insistencia del fiscal del caso acerca de cómo conocía el contenido de este documento si no le constaba tenerlo en casa. Villarejo dijo que se enteró del mismo por la prensa y que "todo el mundo" se encargó de decirle a Iglesias que el autor del documento era él."Si yo hubiera hecho el informe sobre ese chico hubieran cambiado las cosas mucho... pero esa mierda de informe de Pisa… por favor. Para mi es un insulto. Lo que transcribieron a la prensa fue patético", sentenció.

Fuentes Gago, por su parte, siempre ha negado ser el autor de este documento que acabó viendo la luz en los medios El inspector jefe de la Policía insistió en numerosas ocasiones durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que no se entrevistó con altos cargos de Venezuela pese a que Villarejo en su declaración de marzo de 2019 dijo que el viaje implicaba reunirse con miembros de la inteligencia bolivariana que iban a ofrecer información sobre los presuntos nexos de la formación morada con el Gobierno de Nicolás Maduro. A ello hay que sumarle los audios publicados por Moncloa.com en los que Fuentes Gago trasladó a Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, que tenía un mandato del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para obtener pruebas sobre la presunta financiación irregular de Venezuela al partido.

Hombre de confianza

Los audios revelados coinciden con la versión de Villarejo, el cual detalló los vínculos entre Cosidó y Fuentes Gago. Según explicó, el inspector de Policía le daba información al excargo popular cuando éste estaba en el Congreso de los Diputados y, "gracias a esas filtraciones", se labró una confianza que tuvo su recompensa cuando Cosidó fue nombrado director de la Policía Nacional. "¿Y usted a quién reportaba?", le preguntó uno de los fiscales Anticorrupción al frente del caso, a lo que él dijo que fundamentalmente al director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino y también a Cosidó. "Este temas y estas cosas lo hablé con los dos", sentenció el comisario jubilado.

Precisamente Iglesias apeló a la existencia de este informe cuando declaró por primera vez en calidad de perjudicado por el robo del teléfono móvil de su asesora. Su testimonio, que tuvo lugar el mismo mes que el del comisario jubilado, se centró en el operativo que existía dentro de la 'policía patriótica', como es conocida esta cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy, para recabar información falsa y publicarla posteriormente en prensa. Sin embargo, Villarejo discrepa en torno a este punto y dejó patente que si hubiera sido él el autor del informe, habría sido más duro con la formación morada. Estos audios se conocen en pleno avance del caso el cual se centra ahora en esclarecer quien filtró a prensa la tarjeta telefónica de Dina y cómo se pudo producir el destrozo de la misma antes de que la recibiera de vuelta su dueña a mediados de 2016. Estos avances llevaron al magistrado García Castellón a excluir del caso al actual vicepresidente segundo del Gobierno pese a que Iglesias ha recurrido hasta en dos ocasiones su decisión.