Un 51% de los votantes del PSOE rechaza que se levante la hibernación tan pronto

Una de las cuestiones que más se repiten en todas las encuestas realizadas hasta el momento sobre la gestión que el Gobierno está realizando de la crisis del Covid-19 es el apoyo casi total a las medidas estrictas de confinamiento y parón de la actividad no esencial por parte de la población, y su resistencia a que ahora se relajen esas restricciones antes de tiempo, con el riesgo de que los datos sobre la evolución de la pandemia no mejoren a la velocidad debida. Así se demuestra ahora el último estudio de Metroscopia sobre el impacto social de la epidemia al que ha tenido acceso La Información, que revela que un 55% de la población considera desacertado que se haya permitido ya la vuelta al trabajo de las actividades no esenciales que se pararon en Semana Santa, un rechazo que respaldan incluso el 51% de los votantes del PSOE.

Los propios datos del barómetro continuo sobre la crisis del coronavirus que hace Metroscopia demostraron en su día que hasta un 89% de los españoles respaldaba la congelación de la actividad que supusieron las vacaciones retribuidas obligatorias que decretó el Gobierno, de la misma manera que el propio Centro de Investigación Sociológicas (CIS) señalaba esta misma semana que casi un 40% de la población está a favor de tomar todavía medidas más restrictivas si es necesario, en lugar de levantar la mano para que haya más actividad y más riesgo de contagio.

Los datos recogidos por el citado instituto demoscópico advierten que todavía pesa mucho en la opinión de todos los ciudadanos el hecho de que hay que priorizar la resolución del problema sanitario antes de lanzarse a resolver la cuestión económica, por más que se reconoce una clara mejoría en los datos de la curva de contagios y recuperaciones que marcan la evolución de la pandemia (pese a la lacra de los fallecimientos). Es más, según el análisis de Metroscopia, esos dos hechos, más la iniciativa del Ejecutivo de convocar un pacto de reconstrucción económica y social que se ha sustanciado de forma oficial este mismo miércoles, ha cambiado de forma radical la valoración que todos los españoles hacen de la gestión de Sánchez y su equipo.

A pesar del rechazo mayoritario al ‘desescalaje’ acelerado, el barómetro metroscópico demuestra que el 55% de la población aprueba ahora la estrategia del Gobierno en la crisis del coronavirus, de forma que es la primera vez desde finales de marzo que las opiniones favorables al equipo de Sánchez son más que las que lo desaprueban. Ese mismo recuento hace apenas quince días ofrecía un apoyo de tan solo el 37% de los ciudadanos, el más bajo desde que se inició la serie, en pleno parón económico y con los datos sobre la pandemia más duros de toda la tragedia vivida hasta el momento.

Además de la mejora de los datos, Metroscopia, al igual que el CIS, destaca que en esa evolución ha tenido mucho que ver el apoyo social mayoritario a un pacto entre las fuerzas políticas. Junto a ello, esa mejora de 18 puntos en apenas diez días en el saldo evaluativo de la gestión de la crisis sanitaria y económica se justifica además por parte de los analistas del instituto en “el creciente sentimiento ciudadano de que lo peor de la crisis sanitaria ya ha pasado”, algo que piensa ya casi la mitad de la población (un 48%).

Todavía pesa la comunicación

Los analistas advierten que ese supuesto alivio sobre la percepción que hay en la opinión pública sobre las decisiones de Sánchez ante el virus se debiera traducir más adelante en un recorte del desgaste que hasta ahora se ha recibido por la política de comunicación. A pesar de que preguntas como la que el CIS introdujo en su encuesta sobre si hay que mantener o no la libertad total de información a la hora de ofrecer datos sobre la pandemia, que está dando un duro golpe reputacional al Ejecutivo, los datos recogidos hasta ahora por la entidad advierten que todavía quedan un 51% de españoles que creen que nos están comunicando adecuadamente las medidas contra el virus.

En este ámbito de la comunicación (de crisis) pesa mucho en las encuestas la ideología política de quienes responden. Según el barómetro continuo, el 66% de los votantes de partidos de izquierda considera adecuada la política de comunicación del Gobierno, mientras que el 78% de los votantes de partidos de la derecha la cree inadecuada, “una radical divergencia que trasluce más un sesgo ideológico que una diferencia real en la evaluación pragmática de la situación”, advierten desde Metroscopia. Frente a las críticas por la falta de datos y la ocultación de algunos de ellos, como el número de fallecimientos, el informe demuestra que dos de cada tres españoles creen que el equipo que gestiona la crisis está ofreciendo toda la información de la que dispone, incluso que el Ejecutivo tiene derecho a guardarse datos, algo que se corrobora sobre todo entre los votantes de Unidas Podemos.