¿Cuántos votos necesita el Gobierno para prorrogar el estado de alarma? 

"A día de hoy consideramos que no podemos apoyar el estado de alarma". Estas han sido las palabras del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, en la que entrevista que la mañana de este lunes ha tenido lugar en 'Onda Cero'. Ha matizado, eso sí, que su postura no es definitiva, pero sigue en la misma línea que su partido lleva repitiendo durante la última semana: que no hay necesidad de seguir con el estado de alarma, dado que ya hemos entrado en las fases hacía lo que desde el Ejecutivo han llamado 'una nueva normalidad'.

Sea como fuere, la votación para dicha prórroga tendrá lugar el próximo miércoles, 6 de mayo, en el Congreso de los diputados. Una situación, por cierto, para la que no existe un plan B, según confesó Pedro Sánchez en su comparecencia el pasado fin de semana.

Apoyos necesarios: basta con mayoría simple

Lo cierto es que para sacar adelante un nuevo estado de alarma que se extendería durante quince días más, el Ejecutivo precisa de mayoría simple. El problema de esta situación es que PSOE y Unidas Podemos se quedarían sin apoyos ante la excepcional situación de la pandemia.

Entonces, ¿se puede prorrogar el estado de alarma sin el PP? Sí. Como decimos, con mayoría simple.

- PSOE y Unidas Podemos: votos a favor.

- Vox y CUP: votos en contra.

- PP: abstención

- Quedaría por saber el apoyo de ERC, Ciudadanos, PNV y Bildu.

Ciudadanos, por ejemplo, aún no ha confirmado su apoyo, pero ha dejado caer que votará a favor. Así las cosas, Sánchez tiene 48 horas para revestir una situación que, por el momento, se le torna complicada.