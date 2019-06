Vox anuncia una enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces de PP y Cs

El Gobierno de coalición andaluz se enfrenta a su primer obstáculo de calado. Vox, cuyos votos son clave para sacar adelante las cuentas, ha anunciado este lunes que planteará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) y que llegó el pasado viernes al Parlamento.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien ha indicado que plantearán esa enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno, porque no son las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que perfectamente las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE-A.

En rueda de prensa ha explicado que dicha decisión se debe a que "lejos de ser los presupuestos del cambio, son un mero ejercicio de continuidad", de modo que podían sido presentados "perfectamente" por un Gobierno del PSOE y Ciudadanos.

"Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según ha sentenciado Hernández, quien ha añadido que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu".

Los nuevos presupuestos, los primeros que elabora un Gobierno de centro derecha en 37 años en Andalucía, contemplan un mantenimiento de los fondos de 4,2 millones para violencia de género, un incremento en más de un millón de euros para las políticas migratorias y una rebaja del 6,9% en el gasto destinado a Memoria Histórica.

Pero Vox ha eludido pronunciarse sobre partidas concretas que consideren que no se avienen al acuerdo firmado con el PP, para centrarse en las cuentas en su totalidad. "Todas las actividades y programas que no tienen interés claro público y social no serán apoyadas, pero no se trata de un programa en concreto, sino del proyecto en sí".