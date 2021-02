Vox asegura que PP, PSOE y UP usaron intermediarios para hablar con Villarejo

La secretaria general Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha afirmado que PP, PSOE y Podemos "han contactado" con el excomisario José Villarejo "de manera oculta" y a través de intermediarios, y ha anunciado acciones legales contra el Ministerio del Interior por no dejarles grabar su encuentro con él en prisión. Tras mantener un encuentro con Villarejo en la cárcel de Estremera (Madrid), donde permanece como preso preventivo desde diciembre de 2017, Vox ha emitido un comunicado donde califica de "sorprendente comprobar cómo todos los partidos -PP, PSOE y Podemos- han contactado con el señor Villarejo a lo largo de estos meses a través de distintas personas, de manera oculta", según recoge Efe.

Macarena Olona ha criticado el "interés" existente en que la declaración del excomisario "no salga a la luz" y ha anunciado acciones legales contra Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska por no dejar grabar la conversación. Dice no tener problema en que el encuentro fuese grabado por la prisión -medida que el abogado de Villarejo pidió sin éxito prohibir a la Audiencia Nacional- pero le parece "improcedente" que se permitiese a unos periodistas de "El País" grabar la entrevista que le concedió el excomisario recientemente y no a ellos.

Ha recordado que su intención era aportar la declaración de Villarejo en la comisión parlamentaria Kitchen, sobre el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para el partido. Olona ha hecho referencia a dos frases literales del excomisario -"Las cloacas no generamos mierda; la limpiamos" y "voy a saltar al abismo, pero van a caer conmigo"-, y ha dicho entender "la resistencia del PSOE y Podemos a hacer lo posible para que el señor Villarejo no compareciera". "En cuanto al PP, queda mucho por aclarar de la causa que se conoce como los papeles de Bárcenas, pero algún dirigente del sur debería estar preocupado", ha indicado.