"No somos de Vox, pero necesitábamos la presencia de un cazador en Europa"

Todo son buenas noticias para la Federación Española de Caza (FEC), una entidad de derecho privado declarada de utilidad pública bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes y que acoge 330.000 licencias. Primero, las cuentas están más saneadas que nunca. A principios de 2017 la entidad arrastraba una compleja situación de preconcurso de acreedores que ha sido solventada.

Y segundo, la candidatura Ángel López Marever, presidente de la FEC, a las europeas del 26 de mayo de la mano de VOX, que les permite tener la voz que nunca han tenido en Europa, a fin de cuentas donde se deciden la mayoría de las actuaciones que afecta a este sector. En términos económicos, la caza mueve en España, según datos de esta organización, el 0,3% del PIB a través de un gasto de 6,475 millones de euros, lo que permite un retorno fiscal de 614 millones de euros.

La floreciente situación de esta entidad, que está más en la agenda política que nunca, la detalla Ignacio del Valle, vicepresidente económico de la FEC y presidente de la Federación Cántabra de Caza. Del Valle deja en todo momento claro que la entidad que representa es apolítica. "Estar en Europa es una reivindicación histórica de los cazadores españoles", señala este directivo, que entiende que ésta, como institución, debe estar ajena a la política. Nosotros trabajamos con distintas fuerzas políticas en cada comunidad autónoma". Y relata la compleja situación económica que ha sufrido la entidad antes de que López Marever asumiera la presidencia en 2017.

"Veníamos de una situación compleja con un preconcurso de acreedores que pudimos parar e iniciamos una política de austeridad y recortes para salir de la crisis. Tengo que decir que hacemos ahora más cosas con 700.000 euros de ingresos que cuando teníamos 3 millones de euros con la anterior directiva. Tenemos mucha más repercusión mediática y por primera vez la caza está en los debates nacionales".

Números verdes sin subvenciones

Este último ejercicio fiscal tenemos un exiguo superávit de 121 euros, pero la conciencia tranquila", asegura este veterano cazador, que detalla que se han recortado los puesto de trabajo de 13 a 4 y que ya no hay gastos extras. "Viajes y dietas lo cubren las propias federaciones autonómicas. Las reuniones son por la mañana y se va y viene en el día. El coche siempre frente al avión. Antes esto era un coladero de gastos que se ha acabado", espeta.

El vicepresidente económico asegura a este medio que no tienen subvención pública ninguna para subsistir. "Antes recibíamos 350.000 euros y ahora cero patatero. La anterior directiva no peleó administrativamente lo suficiente y ahora se nos considera una federación no estratégica. Este epígrafe nos dificulta pedir ayudas, a pesar de que la caza es una actividad que a todas luces favorece el ocio saludable, como ocurre en las federaciones que sí están calificadas de estratégicas", denuncia este ejecutivo que tiene claro que las subvenciones públicas tienen un doble rasero y "atontan".

Ignacio del Valle no quiere dejar de incidir en la importancia que tiene que un cazador tenga voz y voto en Europa. "Los animalistas son una fuerza muy importante en el Parlamento Europeo, un lugar que es tumba de elefantes para muchos políticos pero que para nosotros es una gran oportunidad. Las grandes decisiones sobre la caza se toman allí y los cazadores no tenemos voz. Nadie habla del 'lobby' económico que hay creado alrededor de las mascotas. Unos grupos de presión que intentan que los consumidores vean a los animales como bebés. Ahora estas multinacionales, que se enmascaran con todo un falso buenismo hacia el mundo animal, también tendrán que escuchar nuestra voz". Tomen nota.