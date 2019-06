Vox cumple sus amenazas y registra la enmienda al Presupuesto de Andalucía

El partido de Santiago Abascal ha cumplido sus amenazas. El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha registrado este jueves en la Cámara autonómica la enmienda a la totalidad que anunció a los primeros presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos, que se debatirán el próximo miércoles en el pleno y que tumbará las cuentas si sale adelante.

La iniciativa ha sido presentada en el registro en medio de una gran expectación mediática por el presidente del grupo, Francisco Serrano; su portavoz, Alejandro Hernández; y el portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, acompañados por otros diputados de la formación, que han posado para las cámaras con el texto presentado.

La iniciativa de Vox es la primera que se registra y se sumará a la de Adelante Andalucía (Podemos-IU), que también presentará una enmienda a la totalidad, por lo que si el PSOE hace lo mismo el rechazo a las cuentas sumará mayoría con los tres grupos, ya que la votación es conjunta.

El Gobierno andaluz está dialogando con Vox y asegura que mantendrá la negociación con este partido "hasta el último minuto", es decir, el próximo miércoles 12 de junio, cuando se produzca el debate, ya que confía en alcanzar un acuerdo que permita dar luz verde a la tramitación parlamentaria de las cuentas. En caso de que se alcance un acuerdo, sería la primera vez en la historia autonómica que un partido retira una enmienda a la totalidad a los presupuestos.

Deja la puerta abierta

Tras presentar la iniciativa en el Registro, Hernández ha señalado que ha habido "alguna conversación" con miembros del Ejecutivo, y que "lo que no se sabe es cuál será el desenlace" de estos contactos ni si darán fruto antes del próximo miércoles 12, día en el que se debaten las cuentas regionales.

Vox ha argumentado que "no existe una sola línea roja" sino "el cumplimiento del acuerdo" de investidura firmado con el PP, lo que, a su juicio, no está ocurriendo, además de resaltar que "el Gobierno es del PP y Ciudadanos" y advertir a la formación naranja de que "no puede estar cuatro años sacando presupuestos sin contar con el apoyo de Vox ni querer vincularse a este partido, porque es imposible".

"Lejos de ser los presupuestos del cambio"

Los nuevos presupuestos, los primeros que elabora un Gobierno de centro derecha en 37 años en Andalucía, contemplan un mantenimiento de los fondos de 4,2 millones para violencia de género, un incremento en más de un millón de euros para las políticas migratorias y una rebaja del 6,9% en el gasto destinado a Memoria Histórica.

Pero Vox ha eludido pronunciarse sobre partidas concretas que consideren que no se avienen al acuerdo firmado con el PP, para centrarse en las cuentas en su totalidad. "Todas las actividades y programas que no tienen interés claro público y social no serán apoyadas, pero no se trata de un programa en concreto, sino del proyecto en sí".

En rueda de prensa hace dos días, Hernández explicaba que dicha decisión se debe a que "lejos de ser los presupuestos del cambio, son un mero ejercicio de continuidad", de modo que podían sido presentados "perfectamente" por un Gobierno del PSOE y Ciudadanos. "Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", según ha sentenciado Hernández, quien ha añadido que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad no es tanto una cuestión de partidas y capítulos, sino que es una "cuestión global y de espíritu".