El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha lanzado este martes un mensaje a los inmigrantes aleccionados por el supuesto "efecto llamada" del Ingreso Mínimo Vital y les ha dicho que "no vengan", "no serán bien recibidos", "el dinero que hay es para los españoles que se han quedado sin trabajo".

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros ha querido hacer esta "contrallamada" y lo ha hecho en inglés y en francés "para que nos entiendan bien si nos escuchan desde otros sitios": "No vengan y si lo hacen sufrirán una enorme decepción", ha remarcado.

Espinosa de los Monteros ha insistido en instar a los inmigrantes a que no vengan a España porque el país no tiene capacidad para pagarles, "se someterán a un largo viaje y llamarles es una irresponsabilidad". El portavoz ha dejado claro que "el poco dinero que hay en España es para los españoles sin trabajo, a los que no les llegan los ERTEs ni las ayudas prometidas".

Espinosa ha recordado la fórmula alternativa de Vox al ingreso mínimo vital que pasa porque el Gobierno asuma las nóminas de los trabajadores y los pagos de los autónomos "a los que ha impedido salir a trabajar". Y eso, ha dicho, tendría un doble efecto: "liquidez y empleo".

El portavoz de Vox ha recalcado que el concepto de que el Gobierno ayude a los españoles que lo necesitan es "indiscutible" pero hay "cosas inaceptables" como es el "efecto llamada" para los inmigrantes que quieren llegar a España de manera ilegal. "España no tiene capacidad, estamos en un momento muy delicado, la crisis más grave desde la posguerra y lanzar este mensaje de que puedan recibir una renta mínima vital, es un coladero", ha señalado.

El portavoz parlamentario de Vox ha informado de que había visto "vídeos de personas, en árabe, explicando el carácter de la prestación", algo que ha considerado inaceptable. A estas consideraciones ha respondido, también en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que España no es así, "es un pueblo empático que cuida de la gente que viene de fuera".

Echenique ha incidido en que España tiene la capacidad de proteger y cuidar a los españoles pero también la capacidad de proteger y cuidar a la gente que se está jugando la vida para venir a trabajar. "Y nuestro pueblo piensa así porque es un pueblo decente", ha subrayado.