Vox pide a PP y Cs "un esfuerzo adicional" para pactar con el PSOE

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado que el PP y Ciudadanos "deberían hacer un esfuerzo adicional para entenderse" con el PSOE porque es una "mejor opción" a un Gobierno con Podemos y ERC, y ha prometido que su partido "no" hará "sangre" con ese eventual acuerdo.

Durante una entrevista en TVE, Espinosa ha reiterado que "en el fondo, no se diferencian tanto" PP, Cs y PSOE y ha llamado a evitar un acuerdo de gobierno que sería "lesivo para el conjunto de los españoles" porque Pedro Sánchez está "cediendo cada vez más ante separatistas que están envalentonados".

"Ya entendemos que el PP y Cs (con el PSOE) es una mejor opción para gobernar que el PSOE con Podemos y ERC. No haremos sangre con ese tema", ha recalcado. Además, ha asegurado que Vox es un "firme" defensor de la monarquía parlamentaria y ha alertado que "el camino final al que aspiran algunos es a acabar con la monarquía".

Preguntado por las declaraciones de la portavoz del PP, Cayetana Alvarez de Toledo, que había aseverado que "el momento político actual es más difícil" que cuando existía ETA, Espinosa ha opinado que "no fue un momento afortunado" y ha recordado que "quizás" la diputada "no tenga la empatía y sensibilidad que sería deseable" con las víctimas del terrorismo porque "no estaba aquí en esa época".

Con respecto a la polémica tras las imágenes en que se le ve en el Congreso la semana pasada conversando sonriente junto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y a la portavoz de Cs, Inés Arrimadas, Espinosa ha explicado: "Podemos ser corteses o pelearnos" y, en ese sentido, ha considerado que prefiere lo primero y no ser como "algún maleducado de otro partido" que les ha "negado dar la mano", en alusión al portavoz del PNV, Aitor Esteban.