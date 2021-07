Vox se 'pone la medalla' ante el fallo del TC sobre el primer estado de alarma.

Santiago Abascal ha comparecido antes los medios este miércoles para declarar, tras el fallo del TC, que "el Gobierno de España ha llevado la mayor vulneración de derechos fundamentales de los españoles a lo largo de nuestra historia". El partido político ha afirma que fueron ellos quienes denunciaron ante el máximo órgano judicial la ilegalidad del estado de alarma y que también plantearon una moción de censura. Por su parte, el PP considera que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma decretado es un "tremendo varapalo judicial" al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que, además, confirma que es necesario aprobar en España una Ley de Pandemias. A su entender, la respuesta jurídica del Ejecutivo a la crisis del Covid-19 ha sido un "completo fracaso".

Así se ha pronunciado el PP después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el real decreto por el que el Gobierno declaró el primer estado de alarma. Con una mayoría de 6 a 5 magistrados, el alto tribunal declara inconstitucional la limitación del desplazamiento de personas y vehículos que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.

El secretario general del PP, Teorodo García Egea, ha asegurado que el presidente del PP "lo advirtió y el Tribunal Constitucional lo confirma". Como prueba de ello, acompaña su mensaje con las palabras que Pablo Casado espetó a Sánchez durante el debate celebrado entonces en el Pleno del Congreso, cuando le dijo que con su decreto del estado de alarma era el presidente que más poder había recibido de la oposición en toda la historia.

"Le hemos concedido las competencias extraordinarias de un estado de alarma, que ya es más un estado de excepción encubierto, pues afecta a la limitación de derechos fundamentales que no recoge la Constitución en la figura que hoy aprobamos", espetó Casado a Sánchez durante el debate parlamentario. En esa comparecencia en el Congreso, señaló además que el PP ni siquiera había presentado enmiendas al decreto del Gobierno sobre el estado de alarma, "no porque no sea mejorable, que lo es y mucho, sino porque ya ha excedido con creces su alcance constitucional", según dijo textualmente Casado.

La respuesta jurídica ha sido "un completo fracaso del gobierno"

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, García Egea ha afirmado que "el estado de alarma fue inconstitucional y las Comunidades Autónomas no saben qué aplicar ahora para luchar contra el virus". "La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno", ha sentenciado el 'número dos' de Pablo Casado, que hace hincapié en que el PP ya realizó advertencias en sede parlamentaria en la línea de lo que ahora confirma el Constitucional.

¡Qué poca vergüenza tenéis!



Votasteis a favor del estado de alarma y en contra de la moción de censura. https://t.co/RZvMLOwsAW — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 14, 2021

En parecidos términos se ha expresado el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, quien ha asegurado que el fallo del TC es un "tremendo varapalo judicial" al Gobierno liderado por Pedro Sánchez. El también consejero madrileño ha recalcado que la decisión del Constitucional "pone de manifiesto que España necesitó y necesita una Ley de Control de Pandemias" como plantea el PP y que "Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla".