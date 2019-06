Vox publica el documento en el que el PP se compromete a cederles "concejalías"

Vox ha publicado el pacto, hasta hoy secreto, en el que el PP se compromete a cederles "concejalías de Gobierno". En el texto, firmado el pasado 15 de junio entre los secretarios generales Teodoro García Egea y Javier Ortega-Smith, se recogen tres puntos firmados por ambas formaciones. Ahora Vox denuncia "incumplimiento de contrato" y filtra un documento que las dos partes se habían comprometido a no difundir.

En el documento se puede leer que "Vox apoyará la investidura de alcaldes para su conformación de gobiernos de coalición de los distintos ayuntamientos de España en todas aquellas poblaciones donde la alianza PP-Cs-Vox pueda impedir un gobierno de izquierdas".

El segundo punto es la clave de bóveda del acuerdo: "Una vez elegidos los gobiernos de coalición PP-Cs-Vox, y en el plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura, se nombrará a las personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población".

Minutos antes de filtrar este documento, Vox ha roto las negociaciones con el PP de Madrid de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. El partido presidido por Santiago Abascal denuncia que no existe "ningún avance" en el "cumplimiento del acuerdo" suscrito en el Ayuntamiento de la capital, según confirman a La Información fuentes de la cúpula de la formación. Esta decisión complica realmente la investidura de la candidata popular, aunque todavía queda margen para retomar los contactos.

Para investir a Díaz Ayuso es necesario que, al menos, nueve de los doce diputados de Vox en la Asamblea de Madrid voten a favor de la candidata del PP. La suma de PP y Cs alcanza los 56 parlamentarios, mientras que la de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos llega a los 64 representantes. No valdría, por tanto, con la abstención y el socialista Ángel Gabilondo arrebataría la presidencia al bloque de centro-derecha.

Vox lleva varios días avisando al PP que podía hacer saltar por los aires las negociaciones en Madrid. La formación de Abascal denuncia que los populares no han cumplido con lo pactado en el Ayuntamiento y que el nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no ha dado entrada a sus dirigentes en algunas concejalías, tal y como, según Vox, aparece reflejado en el acuerdo alcanzado en las horas previas a la elección del alcalde en un documento que no se ha hecho público.

El PP, en efecto, se niega de momento a dar entrada a dirigentes de Vox en las concejalías madrileñas. De hecho, Almeida ha diseñado una junta de Gobierno compuesta únicamente por dirigentes de PP y Cs. Esto para Vox es inasumible y amenaza con complicar la investidura de Ayuso.