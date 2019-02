Vox se lleva el aplauso del 'ladrillo' al pedir licencias sin retrasos en vivienda

Un auditorio lleno de profesionales del sector inmobiliario, un representante de cada uno de los partidos que se presentarán a la alcaldía de Madrid y un moderador. La mañana empezaba con ganas en la jornada sobre política de vivienda que organizaban Asprima y CaixaBank en Madrid. Pero fue sentarse alrededor de la mesa y empezar a volar los dardos entre unos y otros representantes políticos. Eso sí, Rocío Monasterio, presidenta de Vox en Madrid, ha sido la única que ha conseguido varios aplausos del auditorio completo.

La del partido de Abascal ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer una reforma completa de lo que hoy se conoce como urbanismo. "Con que los políticos hicieran un ejercicio de quitar las manos del urbanismo de Madrid, probablemente nuestros promotores podrían poner más suelo y más vivienda en el mercado", ha señalado. Esta ha sido la primera afirmación con la que el auditorio lleno a rebosar de ejecutivos del sector inmobiliario ha aplaudido de forma unánime, pero le han seguido más.

La representante de VOX dijo en cada momento lo que quería escuchar el auditorio e incluso Monasterio fue más allá. Hay que recordar que hace unos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, anunciaba un proyecto de ley para tratar de recortar los tiempos de las licencias que muchas veces se alargan más allá del año -e incluso pueden llegar a los 18 meses-.

En este sentido, el único partido que por ahora ha puesto sobre la mesa un sistema concreto para llegar a este fin ha sido el recién llegado VOX. Rocío Monasterio, presidenta del partido en Madrid, confirma que en su programa electoral al Ayuntamiento de la capital para las próximas elecciones del mes de mayo tendrá un espacio concreto este tema. De este modo, el partido verde propone una penalización del 1% sobre el coste para aquellas administraciones que tarden más de tres meses en resolver la concesión de licencias.

Y es que los promotores inmobiliarios llevan años reclamando no solo agilidad –una de sus históricas demandas- si no también una forma de que los costes que pagan por estas autorizaciones sean justos. "Primero pide una licencia urbanística, se paga la tasa de prestación de permisos urbanísticos, para que la administración lo resuelva dentro del plazo de tres meses que te dan y paga un coste desproporcionado de alrededor de 40.000 o 50.000 euros para una promoción media. Pero la realidad es que pasan tres meses hasta que alguien le asigne un técnico y pasan nueve o diez meses más hasta que por fin se resuelve", denuncian desde el sector.

Es por ello, que se "produce un encarecimiento de los precios de construcción. El que me iba a construir, ahora dice que me va a costar un 10% más", señala uno de los presentes. Así, algunos consideran que estos costes "si se trasladasen a una empresa privada, se minimizarían". Esta posibilidad parece no estar contemplada por ninguno de los grupos políticos, pero desde el sector reclaman una solución.

Desde Vox han trazado un plan. Monasterio señala que "quieren saber lo que tarda cada junta de distrito y cada funcionario en resolver una licencia". En este sentido y según confirma la propia presidenta del partido, "si en las empresas privadas se mide, en el sector público también".

Sus rivales tampoco se han quedado atrás. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano del consistorio, también ha señalado la importancia de agilizar la tramitación de las licencias. "El ritmo de producción actual es de 5.000 o 7.000 viviendas al año y cuando se consiga agilizar las licencias se puede llegar a las 8.000", señalaba. Del mismo modo, el aumento de la oferta ha copado el resto de las conversaciones de los ponentes. "Es necesario potenciar los desarrollos urbanísticos y a corto plazo ir de la mano de la colaboración público-privada", afirmaba Silvia Saavedra, de Ciudadanos. "Necesitamos una política que apueste por las viviendas públicas", secundaba José Luis Martínez Almeida, candidato del PP al ayuntamiento.