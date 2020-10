Vox reclama a Sánchez su promesa de traer a Puigdemont de regreso a España.

El político de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido en el Congreso de los Diputados este miércoles para presentar y defender la moción de censura presentada por su colectivo. En su comparecencia, el diputado ha reclamado el cumplimiento de varias promesas hechas por el presidente Pedro Sánchez antes de llegar a la Moncloa como nunca pactar con Unidas Podemos o EH Bildu, y traer a Puigdemont de regreso a España.

El político ha declarado que "la gobernabilidad está en manos de quienes quieren acabar con España", en referencia a la mayoría de la investidura, y ha sentenciado que "el Ejecutivo que hoy censuramos es un Gobierno ilegítimo". Para él, el equipo de Sánchez "solo piensa en mantener el poder y llevar adelante su agenda totalitaria".

Garriga ha defendido que la moción "no es una operación de márketing" sino "un deber nacional" ante la "inacción" de otros partidos, en alusión al PP y Ciudadanos. A su juicio, PP y Ciudadanos "no se quieren dar cuenta" de que el Gobierno del "Frente Popular" comparte una agenda de la que no se va a apartar, una agenda que tiene el objetivo de "construir mayorías alternativas al orden constitucional para poner fin a la mayoría parlamentaria y al Estado de Derecho".

Garriga no tiene límite de tiempo para desgranar los motivos que han llevado a su partido a registrar la moción de censura contra el que han tachado de "peor Gobierno de la historia de España". En esta clase de debates el reglamento del Congreso permite al Gobierno, bien el presidente o bien cualquier de sus ministros, tomar la palabra cuando lo considere oportuno. Moncloa ya ha revelado que Pedro Sánchez intervendrá, así como el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.