Vox recurre al Tribunal Supremo para expulsar a Díaz de la comisión del CNI

Vox intenta sacar a Yolanda Díaz de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. A mediados del pasado mes de mayo lo logró con el que fuera vicepresidente segundo Pablo Iglesias con una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la disposición con la que el Gobierno blindó su presencia en dicho órgano. Ahora, el partido liderado por Santiago Abascal lleva al Tribunal Supremo el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de abril por el que se incluyó a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo en sustitución del exlíder de Podemos, que presentó su dimisión para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid.

La integración en la comisión del CNI del exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 se llevó a cabo el 25 de febrero de 2020 mediante un decreto por el que se reguló la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Unos días más tarde, aprovechando un decreto, aprobado el 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente a los efectos económicos y sociales derivados del inicio de la pandemia de coronavirus, el Gobierno de Pedro Sánchez incluyó una disposición adicional para proteger la permanencia de Iglesias en el órgano de inteligencia.

En dicho decreto se contempló que la comisión estaría "integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno" -dando así cobertura a la incorporación de Iglesias- junto a los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Asuntos Económicos y Transformación Digital, "así como por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno", cargo que ostenta Iván Redondo.

Choque con la Ley del CNI

Este apartado que el tribunal de garantías declaró inconstitucional el pasado 14 de mayo es el principal argumento de Vox para recurrir ante el Supremo la norma por la que se nombra a Díaz miembro del órgano de inteligencia. En el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, al que ha tenido acceso La Información, los servicios jurídicos de Vox explican que la inclusión de la responsable de la cartera de Trabajo en la comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia infringe "frontalmente" la ley de 2002, reguladora del CNI "al no respetar la composición que el mismo fija para tal Comisión".

Por ello, la formación política pide que se suspenda de manera cautelar -mientras se estudia el fondo del asunto- el apartado tercero del artículo único del Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, por el que se reemplazó a Iglesias por Díaz. Vox entiende que la permanencia de la vicepresidenta tercera en el órgano puede conllevar "innegables perjuicios al interés general", ya que, según indica, no sólo se permite a "quien no está legalmente habilitada" que tenga acceso "a la sensible información" de la que la Comisión del CNI dispone y gestiona para el desarrollo de sus funciones, sino que sigue siendo "partícipe en la toma de decisiones" que se adopten en el seno de la misma.

"Se perjudica, en definitiva, la formación de una correcta comunidad de inteligencia en nuestro país a la que recordemos corresponde el diseño de un amplio abanico de objetivos estratégicos que, por su trascendencia, exigen desarrollar procesos de decisión de singular delicadeza que han de ser adoptados por el conocimiento pertinente, relevante, oportuno y discreto, y por la información suficientemente contrastada y debidamente evaluada", concluye el recurso.

Moncloa defiende la presencia de Díaz

Moncloa pretendió desde el principio dar validez a la entrada de Yolanda Díaz en la Comisión del CNI. De hecho, tras la dimisión de Iglesias, la vicepresidenta tercera se integró automáticamente en la 'war room' de Inteligencia, recibiendo información puntual de los asuntos tratados de forma interna, según se recoge en el Real Decreto 242/2021, de 6 de abril, en el que se reestructuraba el Gobierno de coalición. También está presente en las Comisiones Delegadas del Gobierno para Asuntos Económicos, para el Reto Demográfico, para la Agenda 2030 y en el Consejo de Seguridad Nacional.

Si el recurso de Vox prospera ningún miembro de Unidas Podemos podría formar parte de la Comisión del CNI. Moncloa, sin embargo, siempre ha defendido su presencia. Lo hizo el propio Iván Redondo, afirmando que "el vicepresidente segundo [por Pablo Iglesias] es un miembro del Consejo de Ministros, cuyas deliberaciones son secretas, y no hay ningún problema en que sea miembro de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, que es de carácter reservado". Añadió que el líder saliente de Podemos es una persona a la que conoce, admira y considera, incluso, "un servidor". La vicepresidenta primera -y presidenta de la comisión del CNI-, Carmen Calvo, por su parte, aseguró que Iglesias era vicepresidente segundo de este Gobierno de coalición y que resultaba "bastante lógico" que estuviera ahí.

El Gobierno, tal y como se contó en estas páginas, pretende echar mano de otro instrumento legal diferente al del Real Decreto-Ley, que es lo que censuró el Tribunal Constitucional, para que la Comisión del CNI esté constituida por "la vicepresidenta que designe Sánchez, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria".

De esta forma, Sánchez plantea que la Comisión del CNI siga presidida por Carmen Calvo, y formen parte de ella Iván Redondo, Arancha González-Laya, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Nadia Calviño. Mantendrán su presencia también el número dos de Interior, Rafael Pérez, y la jefa de la Inteligencia española, que actuará como secretaria, Paz Esteban. La continuidad de Yolanda Díaz queda ahora en duda con este recurso de Vox.