El 'efecto Vox' se diluye, pero es 'muleta' del PP en feudos clave: Madrid y Murcia

Que el 'efecto Vox' se ha desinflado es innegable. En apenas un mes el partido liderado por Santiago Abascal ha perdido la mitad de los votos que consiguió en las elecciones generales. Pero no es menos cierto que la que ya se ha consolidado como la quinta fuerza política del país ha hecho historia este 26 de mayo: han irrumpido en nada menos que ocho parlamentos autonómicos y han logrado obtener tres eurodiputados. Y hay más: la formación de extrema derecha se ha convertido en la 'muleta' del Partido Popular en muchos ayuntamientos y, sobre todo, en dos bastiones históricos de los populares: Madrid y Murcia.

Primero, los hitos. Vox se ha expandido por el mapa y ha entrado en las instituciones de hasta ocho comunidades autónomas. Además, han conseguido, por primera vez, hacerse un hueco en el Parlamento Europeo con tres escaños. Hasta aquí, todo éxitos, según valoran fuentes de la formación. Sin embargo, el partido 'verde' ha perdido la mitad de los votos que obtuvo hace apenas un mes, en las elecciones generales del 28 de abril, cuando sumaron 2,6 millones de apoyos, que ahora se han quedado en solo 1,3 millones (el porcentaje pasa del 20,26% al 6,22%).

Entre los parlamentos autonómicos que tienen un nuevo jugador de extrema derecha aparecen los de Aragón (3 escaños), Baleares (3), Asturias (2), Cantabria (2), Extremadura (2) y Castilla y León (1). Pero en dos comunidades Vox se sitúa como actor clave. Se trata de Madrid, donde ha entrado con más fuerza que en ninguna otra región al obtener hasta 12 asientos, y de la región de Murcia, donde entran con 4 diputados.

La Comunidad de Madrid ha sido el epicentro de la batalla electoral y Vox ha conseguido colocarse como actor clave en la contienda tanto a nivel autonómico como local. Las victorias de Más Madrid en la capital y del PSOE en la región no bastan para construir una mayoría de izquierdas. Los populares les necesitan para mantener el poder y están dispuestos a empezar a negociar para configurar ejecutivos de centro-derecha. Fuentes del partido afirman que Madrid era "el objetivo más deseado". Eso sí, Abascal no olvida que Pablo Casado intentó reflotar al PP de su debacle en las generales refiriéndose a su nuevo rival como "ultra derecha" y anoche le dejó claro que, ahora, "Vox va a hacer valer sus votos". "No vamos a admitir cordones sanitarios de ningún tipo", zanjó.

En Vox tienen claro que ahora sí van a pelear por entrar a los gobiernos autonómicos donde son "determinantes para evitar que gobierne la izquierda", en boca de Abascal. Con la experiencia de Andalucía, donde propiciaron un ejecutivo del PP y Cs tras entrar en el parlamento con 12 diputados, ahora van a pujar fuerte para hacerse con su parte del pastel no solo en Madrid, sino también en otro de los históricos bastiones del PP. En Murcia los populares necesitan un pacto 'a la andaluza' si no quieren perder la Asamblea Regional por primera vez desde 1995. Los seis diputados de Cs y los 4 de Vox son vitales en esta región.

El PP ya no es autosuficiente. El mapa se ha teñido de rojo socialista, pero los populares todavía tienen opciones de gobernar si buscan pactos. Y aquí Vox es clave, sobre todo en regiones como Madrid y Murcia, y en grandes ciudades como Valencia, Alicante, Teruel, Zaragorza, Córdoba, Granada... pero también son decisivos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ante este panorama, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lanzó anoche una advertencia a PP y Ciudadanos y les pidió no dejar gobiernos "en manos de la ultraderecha". "Europa no entenderá si PP o Ciudadanos pactan con la ultraderecha española", avisó el líder socialista.

Los 3 de Vox en Europa

A Europa llegan tres diputados de Vox. Se sentarán en la Eurocámara el abogado del Estado y 'número uno' de la candidatura, Jorge Buxadé, la vicepresidenta de Relaciones Institucionales del partido, Mazaly Aguilar, y el periodista y 'fichaje' para la ocasión, Hermann Tertsch. Aunque las encuestas les daban algo más en Bruselas, desde la formación valoran que han conseguido un "extraordinario resultado", multiplicando por seis el obtenido en 2014.

Con todo, los 1,3 millones de votos obtenidos por Vox en las europeas (comparables porque se vota de manera similar) distan mucho de los más de 2,6 millones que lograron en las generales. ¿Dónde se han ido la mitad de los votos? Los análisis son muchos. La realidad es que esta carrera hacia las urnas no ha sido igual que la anterior. A la cita del 28-A los de Abascal llegaban 'dopados' por el impulso de los 12 escaños logrados en Andalucía y que provocaron el relevo en la comunidad más socialista de España. Mítines masivos, plazas a reventar... Lograron colar 24 diputados en el Congreso, pero esperaban más. Aun así, fue histórico.

Algo similar ha ocurrido en esta ocasión. Puertas afuera se muestran satisfechos y hablan de "éxito" en los resultados municipales y autonómicos, pero la pérdida de votos es obvia a nivel nacional si se atiende a las europeas. Dirigentes de peso en el partido quitan importancia a este desplome: "El voto solo le pertenece a cada español y él decide", comentan, para volver a centrarse en los comicios menores: "Lo importante es que se han conseguido concejales en toda España".