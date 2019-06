Vox rompe con el PP en Madrid y amenaza la investidura de Díaz Ayuso

Vox ha roto las negociaciones con el PP de Madrid de cara a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad. El partido presidido por Santiago Abascal denuncia que no existe "ningún avance" en el "cumplimiento del acuerdo" suscrito en el Ayuntamiento de la capital, según confirman a La Información fuentes cercanas a la cúpula de la formación. Esta decisión complica realmente la investidura de la candidata popular, aunque todavía queda margen para retomar los contactos.

Para investir a Díaz Ayuso es necesario que, al menos, nueve de los doce diputados de Vox en la Asamblea de Madrid voten a favor de la candidata del PP. La suma de PP y Cs alcanza los 56 parlamentarios, mientras que la de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos llega a los 64 representantes. No valdría, por tanto, con la abstención y el socialista Ángel Gabilondo arrebataría la presidencia al bloque de centro-derecha.

Vox lleva varios días avisando al PP que podía hacer saltar por los aires las negociaciones en Madrid. La formación de Abascal denuncia que los populares no han cumplido con lo pactado en el Ayuntamiento y que el nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, no ha dado entrada a sus dirigentes en algunas concejalías, tal y como, según Vox, aparece reflejado en el acuerdo alcanzado en las horas previas a la elección del alcalde en un documento que no se ha hecho público.

El PP, en efecto, se niega de momento a dar entrada a dirigentes de Vox en las concejalías madrileñas. De hecho, Almeida ha diseñado una junta de Gobierno compuesta únicamente por dirigentes de PP y Cs. Esto para Vox es inasumible y amenaza con complicar la investidura de Ayuso.

En ese acuerdo 'sobre la bocina' firmado por PP y Vox el pasado sábado 15 de junio se contemplaba el compromiso concreto de dar un plazo de 20 días naturales desde la constitución de los ayuntamientos para integrar en "concejalías de Gobierno y puestos de responsabilidad directiva de entes municipales" a representantes de Vox en número y capacidad de gestión presupuestaria proporcionales a los resultados obtenidos en cada consistorio. No ha sido, efectivamente, así y los de Santiago Abascal ya ha denunciado una "interpretación espuria" del pacto.

Ayuso quería retomar los contactos

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abogaba el pasado domingo por retomar los contactos con Vox porque, según decía, los madrileños deseaban "un pacto que es necesario ya". En declaraciones a los medios desde la carrera popular para conmemorar el 175 aniversario de la Guardia Civil, Ayuso apremió así a Vox a reanudar las negociaciones, interrumpidas la semana pasada por la formación encabezada por Rocío Monasterio.

"Yo pienso hacer todo lo que esté en mi mano por ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, como así he pactado con Cs y como Vox siempre ha dicho que no iba a poner impedimentos", afirmó la líder popular.

"Aquellos que fueron a votar en las últimas elecciones nos pedían una cuantas cosas que están claras y que nos unen, que es defender la unidad territorial de España, bajar los impuestos y permitir que Madrid siga siendo región de libertades, luego espero que ya esta semana retomemos negociaciones", manifestó.