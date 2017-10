Vuelve la lluvia y las temperaturas caen 14 grados, aunque por poco tiempo

Casi 50 día después, la lluvia, acompañada de un ambiente más frío, entre 10 y 14 grados menos, regresa a la península aunque no por mucho tiempo: la próxima semana se prevé que un anticiclón vuelva a dominar casi todo el país.



Este es el primer episodio de lluvias generalizadas y "maravillosas" desde finales de agosto que dejará precipitaciones fuertes y persistentes los próximos días, ha avanzado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet), para detallar que en ciudades como Madrid, no había caído una gota en más de mes y medio.



Sin embargo, una vez pasado este episodio de frentes atlánticos, la tendencia reflejada por los modelos meteorológicos es que la próxima semana vuelva "la estabilidad y con ella se imponga de nuevo un sistema anticiclónico", ha lamentado.



Durante esta semana las lluvias, tal y como se preveía, llegan de la mano del huracán Ophelia responsable de abrir un "pasillo" en la atmósfera que ha desestabilizado la masa anticiclónica, para abrir una puerta a la entrada de frentes húmedos de carácter atlántico.



El primer frente ya está dejando desde hoy e incluso anoche lluvia en numerosas ciudades del norte y oeste peninsular y por primera vez, desde el temporal generalizado de finales de agosto, la Agencia de Meteorología ha activado los avisos por fuertes precipitaciones.



Así en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real, Toledo, Salamanca, Badajoz y Cáceres hay alerta amarilla (riesgo) por lluvias o tormentas con una precipitación acumulada de 15 litros cuadrados en una hora.



En Madrid, los primeros chubascos se verán esta tarde según se vaya desplazando el frente en su camino hacia el este peninsular, aunque en el Mediterráneo sólo se prevén cielos enmarañados por las nubes.



Respecto a las temperaturas, hoy continuará el descenso en las Islas Canarias y en la mayor parte de la península, salvo en el área mediterránea que se mantienen sin cambios; el descenso puede ser notable en el interior de Galicia y en la meseta norte.



Por capitales de provincia, Córdoba y Murcia alcanzará los valores máxima peninsular con 28 grados seguidas de Zaragoza, Toledo, Teruel, Sevilla, Pamplona, Logroño, Lleida, Jaén, Granada, Girona, San Sebastián, Castellón, Cádiz, Bilbao, Almería, Albacete y Alicante donde los valores oscilarán entre los 25 y 27 grados.



Por la noche, los valores acusarán un el inicio de un descenso casi generalizado.



Rubén del Campo -ha explicado- que a partir de mañana el frente se adentrará "de lleno en la península" generando un episodio de precipitaciones generalizadas, menos en las Islas Canarias, donde no se prevé que llueva.



Puede precipitar en "cualquier punto del país" entre 15 y 30 litros por metro cuadrado, con mayor intensidad en Galicia, Extremadura, norte de Madrid, zonas de Castilla-La Mancha y los Pirineos, áreas del Estrecho, Cataluña y las Islas baleares.



Mañana, con el frente húmedo desplazándose hacia el este peninsular, Meteorología mantiene activado el aviso por lluvia en las Islas Baleares y en las provincias de Barcelona, Lleida, Tarragona y Huesca; en Murcia y en Almería hay alerta por viento del suroeste de fuerza 7.



Estas lluvias irán acompañada de un descenso acusado de los valores y, aunque no se esperan nevadas, si que se va a volver a lo valores propios de esta época, ha matizado el portavoz.



La bajada se notará en la mayor parte del país y será notable en zonas del centro e interior este peninsular, excepto en el litoral mediterráneo y Baleares, donde permanecerán sin cambios.



En ciudades del interior como Madrid, Guadalajara y Toledo se prevé que el termómetro baje casi 12 grados respecto a los últimos día con máximas que no rebasará los 15 grados.



El día más frío lo tendrán en Ávila y Segovia con 13 y 14 grados respectivamente mientras que la jornada más calurosa la disfrutarán en Murcia donde los termómetros subirán hasta los 28 grados.