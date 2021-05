Zapatero es "partidario de los indultos" si sirven de "reencuentro" en Cataluña.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha declarado este miércoles "partidario de los indultos" a los políticos presos por el proceso independentista catalán que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre del 2017 si el Ejecutivo central piensa que con ellos se podría "contribuir en una primera etapa al reencuentro" con Cataluña.

Así lo ha defendido en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, después de que el Tribunal Supremo haya informado este miércoles en contra de la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia en relación al conocido como 'procés' independentista catalán, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que el posicionamiento del Supremo "es importante", y ha comentado que de su informe le interesa "sobre todo ver cómo hace la revisión" de la propia doctrina del alto tribunal en relación a los indultos y "contrastarla" con la resolución de este miércoles para descubrir "si hay un cambio de posición o no".

En todo caso, el exdirigente socialista ha defendido que si el actual Gobierno de Pedro Sánchez quiere conceder "indultos parciales" a dichos presos, "que es de lo que estaríamos hablando, hará una valoración política y de interés general".

"Si el Gobierno de España cree, piensa, que los indultos suponen un paso importante para olvidar lo que representó el octubre de 2017; para fortalecer el diálogo imprescindible con las instituciones catalanas, y para contribuir en una primera etapa al reencuentro, la decisión será favorable", ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero, que ha agregado que "esa es la reflexión que hay que hacer".

Además, ha señalado que "tenemos que tener una presunción más favorable de nuestros gobernantes", y se ha remontado a su "experiencia" cuando, como presidente del Gobierno, decidió "avanzar", por "convicción", con "un proceso de diálogo con la banda terrorista ETA para acabar con el terrorismo".

Ha agregado que "en el Gobierno y en el PSOE hay una convicción sobre Cataluña", y, "dentro de la lealtad exquisita, impecable, histórica, que el PSOE ha tenido con la unidad de España y la Constitución, esa convicción es que hay que acercar posturas, dialogar, que no hay otro camino, y que nunca podemos ver lo que sucedió en octubre de 2017, que se produjo con un Gobierno del PP", según ha querido recordar.

"Una actitud más prudente"

Al hilo, ha señalado que el PP, "al menos" por "un mínimo sentido de pudor, debería tener una actitud más prudente" en esta cuestión, porque estaba gobernando cuando aquella "grave crisis constitucional" de octubre de 2017, cuando el entonces Gobierno de Mariano Rajoy "no anticipó políticamente, no pudo o no supo, una situación de conflicto", según ha abundado Zapatero.

El expresidente ha augurado además que si se produce ese "paso de acercamiento" con Cataluña con la concesión de indultos, éste "irá acompañado de muchos adjetivos de 'traidor'" para quien adopte esa decisión", en alusión al Gobierno, y ha indicado que así le ocurrió a él "cuando me propuse acabar con ETA, con un resultado positivo porque vivimos el fin del terrorismo", según ha apostillado.

Pero, "en el medio y largo plazo", esa posible concesión de indultos "servirá para lo que todos deseamos, mantener la unidad constitucional, encontrar un nuevo marco de relación en Cataluña con el conjunto de España", ha añadido Zapatero.

Ha incidido en que "si el Gobierno piensa que esto -la concesión de indultos- acerca, facilita el diálogo, que es una respuesta que puede contribuir a la convivencia, sin duda alguna soy partidario de los indultos", y ha apostillado que esa "no es una valoración que tiene que hacer" el TS, sino "una valoración política", y al respecto Zapatero ha subrayado que "la Constitución establece al Gobierno la responsabilidad de la política interior, exterior y de la defensa del Estado", y ahí "le da un margen legal que es poder aplicar el derecho de gracia, que supone un perdón como incitación al reencuentro", según ha abundado.