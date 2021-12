La Cátedra Abertis premia las mejores ideas para el futuro del transporte y la seguridad vial

OFRECIDO POR ABERTIS

Con el objetivo de promocionar la investigación y la transferencia de conocimiento entre las universidades y el mundo empresarial, la Cátedra Abertis ha reconocido los mejores trabajos universitarios realizados a lo largo de los años 2020 y 2021 en España, Francia, Brasil, Chile y Puerto Rico. Se han premiado dos categorías distintas, gestión de infraestructuras de transporte y seguridad vial.

La Red Internacional de Cátedras Abertis es una iniciativa pionera a nivel mundial. Se trata de la plataforma de investigación e innovación del grupo, a través de la cual se favorece la transmisión del conocimiento, de la información y de la investigación entre dos instituciones que están llamadas a la colaboración: la empresa y la universidad.

Mediante dicha red, se promueve la gestación y posterior divulgación de las nuevas ideas e innovaciones que se van desarrollando en los diversos campos propuestos, facilitando su utilización y empleo por toda la comunidad técnica y educativa, alentando y promocionando el talento que surge en el seno de las universidades.

La movilidad del futuro

La entrega de los premios tuvo lugar el 18 de noviembre, en el salón de actos José Echegaray de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El acto fue presidido por Francisco Martín Carrasco, director de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de dicha Universidad; por Juan Manuel Muñoz Guijosa, adjunto al Vicerrector para Innovación y Transferencia de la UPM; por Josep Maria Mirmi, responsable de Relaciones Internacionales y Reputación Corporativa de Abertis; y por José Manuel Vassallo, catedrático de la UPM y codirector de la Cátedra Abertis en España.

Antes de proceder a la entrega de premios, se realizó un interesante debate en torno al papel que tiene la innovación en la movilidad del futuro. En especial, se trató la importancia de compartir sinergias entre la propia universidad, la empresa privada y la administración. En dicho coloquio participaron Manuel Fuentes, premiado Abertis y CEO de Cisneria Engineering; Christian Barrientos, director General de Abertis Mobility Services; Rocío Báguena, directora de la División de Estudios y Tecnología del Transporte del MITMA; y Francesc Robusté, catedrático de Transportes de la UPC y codirector de la Cátedra Abertis en España. El debate fue moderado por el otro codirector de dicha Cátedra Abertis, José Manuel Vassallo, que intervino más tarde en la entrega de los galardones.

Los premiados por la Cátedra Abertis de los años 2020 y 2021. ABERTIS

En los premios, se han diferenciado los concedidos por los trabajos realizados en 2020 (la IX edición) y los llevados a cabo en el presente año (X edición). El reconocimiento perteneciente a 2020, en su Modalidad de Gestión de Infraestructuras de Transporte, ha sido adjudicado al Dr. Marcel Sala, de la Universidad Politécnica de Catalunya, por su trabajo titulado Modeling present and future freeway management strategies: Variable speed limits, lane-changing and platooning of connected autonomous vehicles. En cuanto al premio en la Modalidad de Seguridad Vial, ha sido para el Dr. Jesús Balado, de la Universidad de Vigo, por su investigación Classification and modelling of urban environments from point clouds for physical accessibility diagnosis and pedestrian pathfinding.

En cuanto a los galardonados de 2021, el premio en su Modalidad de Gestión de Infraestructuras de Transporte ha correspondido ex aequo al Dr. Ignacio Tiznado, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, por su análisis Accessibility and affordability impacts in transport-related inequalities and poverty, y al Dr. Renato Arbex, de la Universidade de São Paulo, por su labor Projeto de redes estruturais otimizadas de transporte público coletivo urbano por ônibus. En cuanto al reconocimiento en la Modalidad de Seguridad Vial, se ha otorgado también ex aequo al Dr. Miguel Clavijo, de la Universidad Politécnica de Madrid, por su trabajo Reconstrucción del entorno del vehículo para guiado autónomo en entornos complejos, y a la Dra. Josie D. Bianchi, de la Universidad de Puerto Rico Mayaguez, por su estudio Cost estimation model and high vehicle crash locations with injured people in Puerto Rico.

Una red internacional

En la actualidad, la Red Internacional de Cátedras Abertis está integrada por dos cátedras implantadas en España: la de la Universidad Politécnica de Madrid y la de la Universidad Politécnica de Barcelona; una en Francia: la de la École des Ponts-Paris; una en Puerto Rico: la de la Universidad de Puerto Rico; una en Chile: la de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y una en Brasil: la de la Universidad de São Paulo.

Como novedad importante, se han agregado para el próximo año dos nuevas cátedras, procedentes de Italia y de México. En el país europeo, han sido la Fundación Abertis junto con A4 Holding quienes han establecido la cátedra, en estrecha colaboración con la Universidad de Padua, habiendo sido gestionado el proyecto por el Departamento de Ingeniería Civil, de la Construcción y del Medio Ambiente. En el país centro americano, la cátedra se ha implantado con la colaboración de la Universidad Autónoma de México.

Otra importante novedad consiste en el reciente lanzamiento a nivel internacional de la nueva web de carácter corporativo de la Red Internacional de Cátedras Abertis. La página ofrece un diseño profundamente renovado en inglés, con el objetivo de llegar lo más lejos posible. La web, wwww.abertischairs.com, incorpora un amplísimo menú en el que además de explicarse las diversas cátedras de Abertis, se ofrece la Plataforma de Innovación de dicha compañía, mostrando la última actualidad de la mencionada Red Internacional. Así, no solo sirve como un instrumento preferente para poder dar visibilidad a todos los trabajos académicos ganadores en sus diferentes ediciones, sino que igualmente es buscador y gestor de información.

Se trata de un sector que en la actualidad se encuentra en alza, y en el que precisamente Abertis ejerce como operador líder internacional. De hecho, Abertis goza de un sólido prestigio por sus logros en el desarrollo y gestión de vías de alta capacidad y calidad, diseñadas bajo unos exigentes criterios de sostenibilidad e innovación a partir de unos altos requisitos de seguridad. Con más de sesenta años de experiencia y con cerca de 8.000 kilómetros repartidos entre tres continentes -Europa, Asia y América-, Abertis es hoy un referente en todo lo relacionado con la gestión sostenible de las infraestructuras viarias, colaborando muy positivamente en el diseño y transformación de la movilidad de un futuro que cada vez está más cerca.