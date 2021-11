"En el peor escenario, veremos reducidas nuestras playas entre un 20 y un 30% en 2100"

"En el peor escenario, veríamos reducida la superficie de nuestras playas solamente por el ascenso del nivel del mar entre un 20 y un 30%. Si no hacemos nada, en algún momento el planeta nos obligará a que lo hagamos". Con esta rotunda afirmación, Manuel Cobos, investigador de la Universidad de Granada, explica cuál es el futuro que, según las previsiones, le espera a las costas españolas en 2100. Aunque el escenario que dibujan los datos no es nada halagüeño, Cobos se muestra optimista: "Todavía tenemos margen de maniobra y mecanismos para adelantarnos".

"Todavía tenemos margen de maniobra y mecanismos para adelantarnos".

Manuel Cobos es uno de los tres científicos que presta su voz a en 'Tierra, mar y aire'. El proceso de desertificación de la tierra, la subida del nivel del mar en las costas españolas y el peligro de extinción de las aves como territorio aire son tres ejemplos que ilustran el cambio real que está padeciendo nuestro territorio más cercano y la importancia de preservar su cuidado con pequeñas decisiones.

"Cada ciudadano puede poner su granito de arena rebajando sus emisiones de CO2"

"Las previsiones para la subida del nivel medio del mar son, aproximadamente, de unos 20 a 100 centímetros. Concretamente, en España, que tenemos 8.000 kilómetros de costa, se traducirían en la pérdida de muchos metros cuadrados de playa e incluso en la desaparición de algunas por completo". Desde su laboratorio y junto a su equipo, Cobos analiza cuál será la realidad de las playas andaluzas en 2100. Una situación problemática que, a pesar de parecer lejana, puede comenzar a frenarse hoy y cuyo resultado depende de la implicación de toda la ciudadanía.

"El ascenso del nivel del mar modifica el régimen de oleaje y el patrón de mareas, lo que va a influir en la erosión y el transporte y depósito de sedimentos", explica Cobos sobre los efectos derivados de este aumento y a los que también están prestando especial atención en su investigación. Además, remarca que las playas son entes vivos y que en nuestro país "hemos construido tan cerca de ellas que no tienen espacio para readaptarse", una realidad que ya se está dejando notar con la aparición de inundaciones. "Aunque no se vea el beneficio directamente, cada ciudadano puede poner su granito de arena rebajando sus emisiones de CO2, que son las que contribuyen al cambio climático y a su efecto en los océanos".

¿Cómo podemos revertirlo? "El gran problema por el que la ciudadanía, tal vez, no rema unida en la dirección de intentar abordar los problemas de cambio climático es que la repercusión de sus acciones no es directa. Cuando decimos que es mejor desplazarse hasta el trabajo a pie o utilizando el transporte público, esto es porque hacerlo reduce la cantidad de dióxido de carbono que emitimos al aire -remarca el investigador de la Universidad de Granada-. Esa cantidad de CO2 es la que hace que se produzca el calentamiento global y que, por tanto, se dé el ascenso del nivel del mar. Hay que seguir motivando a la puesta en marcha de todas estas acciones, que todos conocemos, pero que una gran parte de la población sigue sin cumplir porque cree que no sirve para nada".

