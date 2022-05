¿Cómo entrenar la fuerza mental? Rafa Nadal explica su técnica

Ofrecido por Telefónica

Es inspirador y tiene un aura especial que le diferencia de otros deportistas. Rafa Nadal es una de las figuras imprescindibles de nuestro deporte, con logros como sus 21 títulos de Grand Slam y las 5 Copas Davies traídas a casa. Para conseguir estos y otros logros, siendo el mejor durante casi dos décadas, ha necesitado muchos factores.

Quizá el más genuino es el de su fortaleza mental: Rafa consigue mantener la concentración en cada partido, por muy difícil que este se le ponga; gracias a Mejor Conectados, el deportista ha explicado cómo mejorar esa habilidad para que cada uno de nosotros podamos aplicarla en nuestro día a día.

¿Qué es la fuerza mental?

Es la primera pregunta que nos viene a la mente. Para Rafa Nadal, la fuerza mental está basada en la resiliencia y la capacidad de concentración, además del autoconocimiento. Todas esas características se unen para conjugar la fortaleza mental del deportista, clave en logros como su mítica remontada en la final del Open de Australia ante Medvedev.

Esta fuerza mental es lo que puede ayudarnos a marcar la diferencia, a resistir mejor ante situaciones adversas y a sobreponernos a todas las dificultades a lo largo de nuestra vida.

Aunque puede parecer algo innato, lo cierto es que esta forma de ver la realidad se puede construir con el tiempo. Este proceso, que se hace más complejo o más sencillo según nuestra base psicológica, puede reportar grandes beneficios a todo tipo de personalidades. Porque la fuerza mental es útil frente a muchas situaciones: el estrés, las inseguridades y cualquier reto u obstáculo en la vida se hace más fácil siguiendo este patrón.

¿Cómo entrenar tu fuerza mental?

Entrenar la fuerza mental no es un proceso lineal: pasa por hacer pequeños esfuerzos día a día hasta asumir estas acciones como algo natural.

En primer lugar, debes liberar tu mente de creencias limitantes. Ante ciertas situaciones, nos hacemos pequeños y pensamos que no somos capaces o que no estamos a la altura; no obstante, tenemos más posibilidades de las que solemos creer. Por ello, tratar de eliminar ese ruido y esas voces negativas es el primer paso para desarrollar la fortaleza mental.

Por otro lado, es importante centrar la energía en cosas que podemos controlar, sin desperdiciarla. Como hace Rafa, debes poner el foco en la situación actual, en cómo encontrar la mejor solución, dejando de lado aquellos aspectos que están fuera de nuestro alcance.

Rafa Nadal habla sobre la fuerza mental. Silvia Dominguez Vidal

También es útil, en ocasiones, echar la vista atrás. Pensar en todos los avances que has logrado permitirá capear el desánimo, y poner en valor momentos de triunfo pasados servirá para valorar lo que fuiste capaz de conseguir ante situaciones iguales o más complicadas que la presente.

Como broche, debes aprender a identificar tus emociones. Es, quizá, el aspecto más importante: aprender a asumir lo que sentimos cuando algo se pone complicado nos servirá para desarrollar fuerza mental, identificando de qué punto partimos y hacia dónde queremos llegar.

Deporte y fuerza mental

Rafa es una inspiración, como también lo son otros deportistas de élite como Carolina Marín o Javier Gómez Noya. Todos comparten una técnica, una actitud incansable y unos resultados admirables, además de la fuerza mental necesaria para seguir adelante.

Esta fortaleza es especialmente importante en el mundo del deporte, ya que permite gestionar pensamientos, acciones y emociones frente a otros factores como la autoexigencia, el estrés, el resultado o la actitud del público. Si esa fortaleza juega a tu favor, todo es mucho más sencillo cuando sales al campo o a la cancha.

Obviamente, hay más cosas importantes. El equipo técnico de Rafa también es imprescindible, como su preparación, clave para la consecución de sus trofeos. Sin embargo, la capacidad de su mente ha sido la responsable de marcar la diferencia en un deporte de alto nivel de exigencia.

Ese control mental es aplicable a cualquier deporte: aunque tiene un papel especialmente importante en los deportes individuales, también resulta muy beneficioso en la práctica de deportes de equipo.

¿Cómo aplico esa fuerza en mi día a día?

Si has llegado hasta aquí, puede que hayas pensado que tú no te dedicas al deporte de élite. No obstante, debes saber que la fuerza mental también es aplicable en tu día a día, independientemente de la actividad que realices.

Al igual que Rafa Nadal lidia con la autoexigencia, el estrés y las situaciones difíciles en los partidos, cada uno de nosotros nos enfrentamos diariamente a situaciones adversas en el ámbito laboral y personal, entre otros. Por ello, la fuerza mental puede ser una gran aliada.

Esas situaciones difíciles se capean con mayor facilidad siguiendo una serie de pasos. En primer lugar, es necesario analizar la situación con perspectiva, para tomar la mejor decisión fríamente. Mantener una actitud positiva, limitando la autocrítica, también nos ayudará: es tiempo de relativizar los errores, alejándote de pensamientos negativos y tratándote con respeto.

Además, es muy útil mirar al pasado como mejor maestro. Ya conoces el fracaso y la frustración, que forman parte del proceso, pero no deben ser un lastre: usarlos a nuestro favor pasa por aprender de ellos para alcanzar nuestra mejor versión.

Alcanzar una buena fortaleza mental lleva tiempo. Mientas consigues dominarla, es importante disfrutar del camino, siendo consciente de todo lo que has conseguido hasta ahora y permitiéndote descansar siempre que lo necesites.

'Mejor Conectados': aprender para alcanzar lo increíble

La plataforma de contenidos Mejor Conectados , lanzada por Telefónica, ha acogido las voces de distintas personalidades como Ferran Adrià, Teresa Perales, Javier Gómez Noya, Nacho Azofra, Javier Perea y Kamran desde una perspectiva común: la idea de que “cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles”.

Mejor Conectados nace para poner en valor esas conexiones humanas, que consiguen sacar lo mejor de nosotros mismos y de la sociedad. “Queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas”, explica José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica.

“En Telefónica, creemos en un mundo más humano. Un mundo que se mueve gracias al talento de las personas”, apunta por su parte Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de la compañía. “Por eso apoyamos el talento como mejor sabemos: conectándolo. Mejor Conectados quiere ser un lugar donde inspirarse, encontrarse, conectar y lograr cosas increíbles”.

Dentro de Mejor Conectados existen dos apartados. El primero de ellos, Historias Increíbles , muestra los testimonios de algunos embajadores de marca, como Rafa Nadal y otros ya mencionados, como el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya, el exjugador de baloncesto Nacho Azofra, el emprendedor Javier Perea, o el violinista Kamran Omarli, perteneciente a la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela de Música Reina Sofía.