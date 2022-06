El joven talento español que mira hacia Silicon Valley

OFRECIDO POR Fundación "la Caixa"

Cuando nace una idea no se puede calcular a ciencia cierta cuán lejos llegará. Y si se convierte en algo aún más grande de lo que cabía imaginarse al inicio es que tiene una fuerza casi imparable. Como la de los proyectos presentados a los premios The Challenge by EduCaixa 2022: 1252 candidaturas de 297 centros educativos comenzaron un proceso que arrojó en su última criba 22 trabajos seleccionados, integrados por 77 jóvenes.

La meta de la Fundación "la Caixa" era desarrollar ideas innovadoras en consonancia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así, desde los cuatro puntos cardinales de la península llegaron propuestas de alumnos que suponen un reflejo de toda esa amalgama de talento joven, que se rebela ante sus preocupaciones aportando soluciones de futuro.

Los estudiantes de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio involucrados en los proyectos escogidos acogieron con suma alegría saber que este verano tendrán una experiencia que les permitirá ampliar sus horizontes. Un metaverso apoyado por EduCaixa acogió la gala de The Challenge, en la que se anunció que Silicon Valley les aguardaba. Y no solo eso: las también californianas universidades de Berkeley y Standford y varias empresas de ámbito tecnológico también recibirán a esta delegación acompañada por el youtuber Miquel Montoro.

Este camino se recorre paso a paso. Y se hace en centros como el Colegio Santo Ángel de Ourense, donde imparte clases Rocío Prieto. Ella participa en el programa EduCaixa desde el mismo lugar donde ella se sentó como alumna tiempo atrás. “Hay que potenciar la educación personalizada, individualizada, hacerlos crecer y que cada uno desarrolle al ritmo que tenga todas sus capacidades”, reflexiona.

El ‘toolkit’ como herramienta de mejora

Al pensar en la educación desde una perspectiva integral, desde la Fundación "la Caixa" se entendió la importancia de alimentar esos motores de cambio con el mejor de los combustibles. Así llegaron al toolkit. Este catálogo online conecta con disciplinas como la pedagogía y la sociología y permite la revisión de la efectividad de los procesos de aprendizaje, partiendo de las sucesivas evaluaciones de expertos de todo el mundo.

Su enfoque permite integrar en ella tanto las demandas como las propuestas susceptibles de ser implementadas. Del mismo modo, se aspira a mejorar las ya existentes por parte de directores y docentes. Es la manera de que redunden en beneficio de los alumnos. Aspectos como la reducción de ratios, la participación de los padres o la conveniencia de los deberes también se encuentran entre los que son objeto de su estudio.

Estas consideraciones no quedan solo en el terreno teórico, sino que tienen una aplicación práctica desde el primer momento. En virtud de ellas se pueden abordar mecanismos de actuación que promueven una organización más equitativa en las aulas o buscar formas más efectivas de impulsar el aprendizaje.

Alumnos de 3 a 18 años forman parte de los programas de EduCaixa. FLC

Una alianza por la innovación educativa

Para llegar a este punto hay que revisar la alianza que la Fundación "la Caixa" estableció con la Education Endowment Foundation hace cuatro años. El reto de ambas entidades al sumar sus capacidades era establecer una metodología definida para optimizar el rendimiento académico y lo hicieron a través de las evidencias educativas. Mirar al futuro mediante un método que te dota de unas lentes adecuadas.

La filosofía que alimenta esta forma de actuación es que solo es progreso si progresamos todos. A lo largo de toda su formación los alumnos deben adquirir competencias que les permitan establecer sus propios criterios, aprender a trabajar en equipo y a comunicarse para alcanzar todo su potencial creativo. Para obtener tal fin es necesario que se sientan respaldados en todo momento.

La Fundación "la Caixa" otorga, desde 1982, becas de excelencia para promover el mejor talento. En 2011, redobló su apuesta en este campo con el nacimiento de EduCaixa para dotar de todavía más entidad a este propósito y su oferta ya cuenta con más de 80 actividades y casi 500 recursos (Recursos educativos - EduCaixa).

Elisa Durán es la directora general adjunta de la Fundación "la Caixa" y expresa este propósito de forma muy didáctica a la par que directa: “Creemos firmemente que la educación es la base del progreso social y del desarrollo sostenible. Queremos ser agentes activos del cambio y participar en el debate sobre futuro de la educación de la mano de la comunidad educativa”.

CosmoCaixa acogió en mayo el IV Congreso Internacional de Educación basada en Evidencias, un evento que reunió a representantes de los ministerios de Educación de España, Reino Unido y Camerún y delegaciones de Alemania, Australia, Italia y Portugal. Esta comunidad global de expertos al servicio de la educación da soporte a esta línea de actuación y estuvo reforzada con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la UNESCO e instituciones como Teach for All, 3ie, JPAL y The Campbell Collaboration.

La trayectoria ya recorrida invita a pensar que los pasos son firmes y el futuro, brillante. Esta triple apuesta comprende como objetivos desarrollar las competencias del alumno y fomentar la formación continua del profesorado para lograr un cambio efectivo. Todo ello sin abandonar la generación y transferencia de las evidencias. Solo así, sin dejar a nadie atrás, se pavimenta el terreno para los líderes y ciudadanos del mañana.