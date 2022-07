Innovación y sostenibilidad: así son las claves de la transformación de la industria tabaquera

OFRECIDO POR BAT

La industria tabaquera se transforma. En un contexto cambiante, empresas como BAT son ya una referencia multicategoría que ha volcado sus esfuerzos de I+D en encontrar productos potencialmente menos dañinos*** para sus consumidores.

Su propósito principal busca construir ‘Un Mañana Mejor’ –‘A Better Tomorrow™’- para los consumidores adultos, la sociedad, sus empleados y sus accionistas. El principal foco es la reducción del impacto en la salud, con un catálogo de opciones con menor riesgo potencial respecto al cigarrillo tradicional.

Para conseguirlo, nadie mejor que quien acumula un expertise que permite innovar y llevar a cabo una transformación desde múltiples vertientes. Además de nuevos desarrollos de producto, BAT ha replanteado sus formas de operar, de trabajar y de establecer sus procesos. Hoy, trabajan con profesionales de distintos ámbitos de la ciencia, como la biología molecular, la toxicología y la química.

La firma cuenta hoy con una plantilla que incluye a más de 1.500 especialistas en I+D de todo el mundo, muchos de los cuales trabajan en el centro que la compañía tiene en Southampton, en Reino Unido, y se centran en la investigación y el desarrollo de productos de nueva categoría y un potencial riesgo reducido. Es el ejemplo de los vapeadores o de los dispositivos para calentar tabaco, presentes hoy en el catálogo de BAT.

¿Qué opciones existen?

Hoy, la innovación y la ciencia son imprescindibles para desarrollar alternativas que permitan un potencial riesgo reducido en fumadores que no tienen pensado dejar de consumir, y que puedan ver en estas alternativas una posibilidad que acarree una reducción de daño.

En este sentido, BAT cuenta con dos opciones principales en España: la primera, de vapeo, bajo su marca Vuse; la segunda, los dispositivos de tabaco calentado glo™. En la actualidad, la compañía invierte al año 400 millones de euros en I+D con el objetivo de desarrollar estos productos de nueva categoría.

Este desarrollo se basa, en gran parte, en estudios y publicaciones científicas revisadas por expertos que se pueden consultar en la página web específica que la compañía pone a disposición de sus consumidores.

Vapeo y tabaco calentado

El vapeo y el tabaco calentado son las dos alternativas dentro del catálogo de BAT que permiten reducir el potencial riesgo en adultos fumadores.

La primera de estas opciones, los dispositivos de vapeo –también conocidos como cigarrillos electrónicos o vapeadores-, utilizan la energía de baterías para generar un vapor inhalable.

Aunque no están exentos de riesgo, ya que los líquidos que se consumen pueden contener nicotina y por tanto son adictivos, es una opción menos dañina para aquellos que no tienen intención de fumar o de consumir nicotina, ya que el vapeo supone una alternativa de potencial riesgo reducido respecto al tabaco tradicional: al no contener tabaco y no producir combustión, produce menores niveles de agentes tóxicos que el cigarrillo.

Como ya se sabe, los cigarrillos electrónicos no producen humo y cenizas, algo que sí hacen los cigarrillos convencionales. En lugar de quemar tabaco, el dispositivo funciona caletando e-líquido, normalmente una mezcla de propienglicol (PG), glicerina vegetal (VG), nicotina, saborizantes y, en ocasiones, agua.

Por otro lado, se dan los dispositivos de tabaco calentado, que funcionan también como alternativa a los cigarrillos tradicionales. En esta ocasión hay presencia de tabaco, pero cambia su modo de consumo: en lugar de quemarlo mediante un proceso de combustión, se utiliza un mecanismo electrónico que calienta una unidad de tabaco diseñada de forma específica.

Así, estos dispositivos funcionan calentando, pero no quemando el tabaco, a una temperatura de hasta 400ºC. Se crea así un aerosol inhalable con menos olor y una menor carga de agentes tóxicos en comparación con los cigarrillos tradicionales, que suelen quemar la nicotina a unos 900ºC.

Innovación para la sostenibilidad

Más allá del desarrollo de nuevos productos, desde BAT cuentan con una Agenda de Sostenibilidad marcada que representa el compromiso de la compañía en reducir el impacto en la salud. Además, se complementa con distintas áreas prioritarias en inversión sostenible.

La innovación guía a la industria del tabaco a un futuro sin humos. BAT

BAT depende, por su tipología de negocio, de distintos recursos naturales; por ello, desde su posición resulta de suma importancia asegurarlos y minimizar su uso. Es el caso de sus actuaciones en Brasil, donde se ha impulsado el uso de biodiesel y paneles solares; o en las rutas comerciales de Indonesia, Brasil y Turquía, donde se han realizado mejoras en el uso de energía de los vehículos de la empresa.

Además, este plan incluye la implementación de prácticas agrícolas sostenibles para los más de 90.000 agricultores que les dan servicio, además de reducir las emisiones de CO2 para lograr la neutralidad de carbono de cara a 2030.

Por todas estas prácticas, y otras promovidas a lo largo de los años, BAT ha sido incluida por vigésimo año consecutivo en el prestigioso índice Mundial Dow Jones de Sostenibilidad en el año 2021.

Próximos retos

En esa misma línea, BAT continúa marcándose metas de cara a mantener un futuro sostenible. Así, la compañía busca incrementar los consumidores de productos no combustibles hasta 50 millones para 2030, frente a los 18,3 millones actuales.

Además, busca acelerar sus objetivos medioambientales de cara a 2025 hasta alcanzar la antes mencionada neutralidad de carbono en 2030; y se compromete a cumplir objetivos basados en la ciencia para alcanzar las cero emisiones netas en la cadena de valor de cara al 2050.

Por otro lado, la compañía plantea eliminar los plásticos innecesarios de un solo uso y hacer reciclables, reutilizables o compostables todos sus paquetes y embalajes con plástico de aquí a 2025.

Para el mismo año, planean que su uso de agua reciclada aumente hasta un 35%, y que el 100% de sus plantas de producción estén certificadas por la Alliance for Water Stewardship (AWS), una certificación de auditoría independiente que valida la gestión de este recurso.

Por la diversidad en el trabajo

En el entorno laboral, BAT se esfuerza en construir una compañía diversa e inclusiva, algo en lo que ha avanzado especialmente en los últimos años, consiguiendo, entre otras cosas, doblar los puestos de responsabilidad con representación femenina.

En total, la gerencia del grupo cuenta con miembros de 139 nacionalidades. Además, el 58% de nuevas contrataciones de recién graduados fueron mujeres, y un 38% de los puestos directivos están ocupados también por mujeres, así como un 33% de la junta global. Por otro lado, la representación femenina en los equipos de liderazgo senior del grupo es del 27%.

Este compromiso ha sido compensado con el reconocimiento como primera empresa tabacalera con el Estándar Nacional de Igualdad (NES) y el Estándar Global de Igualdad (GES), con un carácter internacional que permite a los empleados aprender de compañeros de otros países, compartiendo buenas prácticas y ampliando oportunidades de carrera a nivel internacional.

Otro de los grandes reconocimientos de BAT ha sido Top Employer, que ha valorado a la compañía como empleadora europea y global que se esfuerza en renovarse e impulsar la transformación de un sector bajo el enfoque estratégico ‘Un mañana mejor’.

Entre sus buenas prácticas se incluyen un programa de innovación y digitalización abierto a las ideas de los empleados, cuyas propuestas son valoradas por un comité interno y multidisciplinar que elige las más adecuadas, sostenibles y factibles para el negocio, asignando un presupuesto determinado para su desarrollo.

***Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y son adictivos.