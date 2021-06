Un ecosistema digital que cobra vida: el arte inmersivo de teamLab llega a CaixaForum Barcelona

OFRECIDO POR FUNDACIÓN "la Caixa"

Un bosque digital que se despliega de manera diferente para cada visitante ha brotado en la Sala 4 de CaixaForum Barcelona. A medida que se avanza en el espacio, según el comportamiento de cada uno, la propuesta artística teamLab. Arte, tecnología, naturaleza regala una experiencia inmersiva única, a través de dos instalaciones interactivas: Born From the Darkness a Loving and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn.

Con estas dos obras de arte digital, el centro cultural gestionado por Fundación “la Caixa” acerca al público el trabajo del colectivo internacional teamLab, un proyecto de grandes dimensiones que explora las posibilidades creativas de las nuevas tecnologías. Las piezas, que se podrán visitar hasta el 9 de enero de 2022, son un canto a la naturaleza y la sostenibilidad con la experiencia del público en el centro.

El trabajo de teamLab llega por primera vez a Barcelona con esta exposición, realizada en colaboración con Fundación “la Caixa”. Este colectivo multidisciplinar, fundado en 2001 por Toshiyuki Inoko, aglutina a profesionales de diferentes ámbitos (arte, programación, animación, arquitectura, matemáticas…) y nacionalidades, que colaboran en proyectos interdisciplinares y ultratecnológicos.

Con reconocimiento mundial, sus creaciones se exhiben en grandes museos de todo el mundo como la Art Gallery of New South Wales, de Sídney; el Museo de Arte Asiático, de San Francisco; el Asian Art Museum, de Nueva York; la Borusan Contemporary Art Collection, de Estambul; la National Gallery of Victoria, de Melbourne, y el Amos Rex, de Helsinki. Creatividad, vanguardia, diseño y el mundo natural confluyen en sus obras dando lugar a experiencias irrepetibles.

Inmersión total en el arte tecnológico

La exposición teamLab. Arte, tecnología, naturaleza se presentó vía streaming el 17 de mayo, con la participación de la directora general adjunta de la Fundación “la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Barcelona , Lluís Noguera; y el miembro del colectivo y director de Comunicación de teamLab Takashi Kudo.

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de CaixaForum Barcelona, Lluís Noguera, y el director corporativo de Cultura y Ciencia, Ignasi Miró, en la presentación de la exposición. David Campos / FLC

Durante el evento, definieron el proyecto como una revolución en la manera en que los visitantes podrán percibir el arte y explicaron que su instalación en CaixaForum ha supuesto un reto por sus peculiares características. Para poder habilitar los 60 proyectores y 50 altavoces necesarios, sin tener que perforar el techo modernista del edificio (antigua sede de la fábrica Casaramona), se ha creado una subestructura de la que cuelga toda la tecnología requerida.

Y si en otras exposiciones la afluencia de público puede suponer un obstáculo para disfrutar de las piezas, en este caso todos participan en un diálogo único con las piezas, que se proyectan en todas las paredes e, incluso, en el suelo. De esta forma, los límites entre las obras de arte y los espectadores se difuminan y el comportamiento particular de quienes se encuentran en la sala da lugar a una experiencia irrepetible.

GALERÍA: Un vistazo a 'teamLab. Arte, tecnología, naturaleza' Así es la instalación del colectivo internacional teamLab en el CaixaForum de Barcelona.

“Estamos muy agradecidos a CaixaForum Barcelona, es la primera vez que mostramos esta obra de arte animada por ordenador. Hemos podido crear una obra perfecta”, explicaba en la presentación Takashi Kudo, alabando la labor del personal del espacio. Además, describió las obras de teamLab como un trabajo de “cocreación en equipo”, en el que intentan “crear algo que no se puede explicar con palabras, sino utilizando lo digital y las tecnologías”.

Para que el público se pueda hacer una idea de cómo funciona esta instalación, detalló que lo que vemos se basa en ‘kanjis’ del chino, un idioma en el que los caracteres tienen cada uno su significado. “Si estás solo ahí, entonces son simplemente ‘kanjis’, pero si te acercas un poco más o los tocas, adquieren su significado. Por ejemplo, si tocas el ‘kanji’ de un pájaro, se convierte en pájaro. Y si tocas un ‘kanji’ de árbol, entonces será un árbol. Sin embargo, nunca ocurre sin sentido”, explicaba Kudo. En la exposición, “todo cobra vida en tiempo real y, también, todo está relacionado entre sí. Por ejemplo, si alguien genera un árbol y otra persona un pájaro, el pájaro se posará en el árbol”.

Grafías que se transforman en naturaleza

La descripción del director de comunicación de teamLab cobra vida en forma de naturaleza cambiante en la primera parte de la exposición, correspondiente a la obra Born From the Darkness a Loving, and Beautiful World. En este espacio, las grafías chinas se proyectan en las paredes para dar la bienvenida al visitante y esperan a que alguien las toque -a unos centímetros del muro, para evitar el contacto físico directo por razones sanitarias-.

A medida que el público vaya interactuando con los símbolos, se convertirán en lo que significan (agua, viento, pájaro, flor). A la vez, se establecerá un diálogo entre ellos, motivado por las acciones de los visitantes, que se traducirá en nuevas imágenes que se moverán por distintos lugares de las proyecciones: soplará el viento, volarán las flores y la nieve, los pájaros se posarán en los árboles y las mariposas sobre los pétalos… Cada imagen se generará en ese instante y no se podrá volver a ver de nuevo exactamente así.

Como explican desde Fundación “la Caixa”, “cada visitante tendrá la capacidad de generar un nuevo mundo que se conectará e interactuará con los mundos de otros visitantes, creando, entre todos, un gran espacio en constante cambio y siempre único”. Para esta original puesta en escena, “las grafías se inscribieron en caparazones de tortuga o huesos de buey o de ciervo, y también fueron grabadas en bronce”, para transformarse después en elementos de arte digital interactivo gracias a la magia de teamLab.

Un ecosistema digital

En la segunda parte de la exposición, que alberga la instalación Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn, el espacio se convierte en el ecosistema donde viven las criaturas dibujadas por los visitantes. Dentro de él, unos seres vivos se alimentan de otros que, a su vez, se comerá el siguiente elemento de la cadena, tal y como sucede en el mundo real.

Según Takashi Kudo, de teamLab, se genera “como un ecosistema en el que las personas intervienen y se forma una burbuja con muchos animales y flores. Y toda esta vida afecta a las demás y forma un ecosistema en el mundo de la burbuja”. A semejanza de la verdadera naturaleza, “esa flor creará una mariposa, y a la mariposa se la comerá una rana, y a la rana, se la comerá un cocodrilo…”, en un ciclo cuyo desarrollo dependerá de lo que haga el público.

Cuando estemos dentro de este espacio de la instalación, las flores se desplegarán a nuestro alrededor si permanecemos quietos o, por el contrario, sus pétalos se dispersarán si caminamos y los animales se moverán el sentir nuestra presencia. La Sala de Dibujo invita a una forma de interacción diferente: a partir de plantillas, los seres vivos que coloreemos en ella (animales, plantas) se escanearán y cobrarán vida en la exposición.

Además de ser una experiencia tecnológica inmersiva muy impactante, la instalación quiere promover que tomemos conciencia sobre nuestro papel dentro del ecosistema y sobre cómo nuestras acciones influyen en los ciclos de vida en el planeta. Cada elemento juega un rol fundamental en esa cadena, por muy pequeño que sea, tal y como sucede en las obras interactivas de teamLab.

teamLab. Arte, tecnología, naturaleza. Exposición producida por teamLab, en colaboración con la Fundación “la Caixa”. Comisariado: teamLab. Del 17 de mayo de 2021 al 9 de enero de 2022, en CaixaForum Barcelona (av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8). Horario: De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. Entrada: 6 euros. Más información en el teléfono: 900 223 040.