Sergio de los Santos: pionero de la Ciberseguridad en España

Muy pocos son los valientes que deciden invertir tiempo y entregarse al completo a un ámbito amateur, pero la pasión mueve montañas. Además, vislumbrar el potencial de una disciplina tecnológica en ciernes cuando la sociedad todavía desconocía el valor real de la misma es una virtud compartida por Sergio de los Santos y Telefónica Tech.

El director del área de innovación y del laboratorio de Ciberseguridad en Telefónica CyberSecurity & Cloud Tech, Sergio de los Santos, se ha entregado a su pasión, la Ciberseguridad, hasta el punto de afianzarse como una de las figuras más importantes a nivel nacional e internacional. Paralelamente, la compañía española ha sido una de las pioneras en considerar la Ciberseguridad “como un negocio que iba a revolucionar el mercado”. Desde Málaga se coordinan otros Centros de Innovación de Telefónica Tech en España, como C4IN, en León (Ciberseguridad industrial); TEGRA, en Galicia (innovación en Ciberseguridad) y SoTH, en Valencia (innovación en Ciberseguridad).

El área de innovación y del laboratorio de Ciberseguridad cumple una función determinante para fomentar startups y patentes. Están relacionadas con la Ciberseguridad hasta un 15% de las patentes desarrolladas al año por el Grupo Telefónica. Desde Málaga se coordina el proyecto de partner tecnológico con Navantia, en el que instalarán un sistema de Ciberseguridad reforzado en los submarinos de la clase S-80.

Sergio de los Santos es el quinto protagonista de #TechEñe, un proyecto de Telefónica Tech que impulsa los perfiles profesionales españoles más notorios del ámbito tecnológico, ya que es el mejor ejemplo de que en nuestro país hay talento para liderar los nuevos retos de presente y futuro en los diferentes ámbitos del entorno tech.

“Telefónica en general y Telefónica Tech en particular han tenido un papel muy relevante porque fue una de las primeras telecos que en 2013 apostó por la Ciberseguridad. Hemos sabido ver el futuro de la digitalización con la Ciberseguridad, primero como un elemento adicional y ahora como un elemento totalmente integrado”, detalla Sergio.

En Málaga, Sergio compatibiliza sus responsabilidades como docente en las Universidades y sus ocupaciones en Telefónica Tech con su labor como colaborador en el campus 42 Málaga de Fundación Telefónica. Se trata de un novedoso y original centro de aprendizaje que tiene las funciones de captar el talento nacional y fomentar la curiosidad por disciplinas tecnológicas punteras.

Sin embargo, para naturalizar la Ciberseguridad y preparar a los profesionales legítimos para plantar cara a los ciberdelincuentes ha sido necesario conseguir que hubiera educación reglada en esta materia. Antes el acceso a la formación era “muy precario, puesto que no teníamos acceso a las herramientas básicas”, indica Sergio de los Santos.

Por ello, la democratización de la información y hacerla gratuita era indispensable para investigar más rápido: “Por aquel entonces éramos muy activos en la búsqueda de información e invertíamos mucho tiempo de investigación, pero ahora se ha acelerado mucho el proceso”.

Aunar la esencia autodidacta de la Ciberseguridad y hacer la información accesible es una virtud de 42 Málaga, el innovador campus de programación que conecta a sus alumnos con el mercado laboral sin dejar de lado “esos inicios más románticos en los que teníamos que buscarnos la vida”, indica el profesional de Telefónica Tech.

Para poder formar parte de cualquiera de los campus 42 (además de Málaga, en Barcelona, Madrid, y Urduliz, Bizkaia) no es necesaria ni formación ni conocimientos previos en programación. Este centro genera perfiles muy cotizados en la actualidad, como digital project manager, especialista en Ciberseguridad o en marketing digital, entre otros. Asimismo, hasta un 30% de las plazas de todos los campus quedan reservadas a mujeres, con la pretensión de fomentar la presencia femenina en las carreras STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

“Hemos conseguido en 42 Málaga un modelo muy diferente que me encanta, porque es muy rupturista, viene a sumar y crea un tipo de profesional que se tiene que buscar mucho la vida. Los alumnos no solo van a aprender teoría de Ciberseguridad, sino que van a ser muy autodidactas”, cuenta Sergio.

El impulso que necesitaba la industria

La Ciberseguridad como disciplina apenas cuenta con tres décadas de recorrido. Hace no tanto, no existían las herramientas necesarias para formarse y no había enseñanza reglada al respecto. Conforme la tecnología fue avanzando, la seguridad informática se volvió cada vez más imprescindible. Por ello, Sergio sostiene que “la industrialización de la Ciberseguridad era totalmente necesaria porque se llegó a un punto entre 2010 y 2012 que la situación era casi insostenible. La industria del malware y de los cibercriminales se desarrolló mucho más rápido que la Ciberseguridad legítima”.

En un clima de urgencia a nivel nacional e internacional, la seguridad informática legítima necesitaba desarrollarse y hacer frente a la “industrialización cibercriminal, puesto que estaban ganando la batalla”. En este contexto, Telefónica Tech arriesgó y puso de su parte para combatir los ataques de ransomware y malware, entre otros.

“Hubo un punto de inflexión: ataques a centrales nucleares, robos de información masivos, robos a bancos… las mafias estaban creciendo a un ritmo y provocando un daño que era realmente insostenible. Era necesario acelerar el proceso de industrialización de la parte legítima para hacer frente a los cibercriminales, que estaban muy bien organizados”, explica Sergio de los Santos.

En esta situación tan precaria, la institucionalización de la Ciberseguridad por parte de las grandes compañías tecnológicas como Telefónica fue clave para el desarrollo de esta disciplina. Ahora “se han hecho leyes desde Estados Unidos y España, entre otros países, que contemplan específicamente como delito los ataques de ransomware y hemos avanzado en muchos aspectos”.

Otra de las consecuencias positivas que ha desencadenado su desarrollo es la toma de conciencia por parte de la sociedad, que ha adoptado como necesaria la Ciberseguridad. La importancia de los datos personales y de las empresas ha alcanzado un cariz tan relevante hasta alcanzar el punto de que “las aseguradoras han incorporado seguros específicos de Ciberseguridad”, una clara muestra de la integración de este ámbito tecnológico en nuestro día a día.