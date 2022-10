“Esto no tiene nada que ver con un empleo normal, el amor por los animales lo llevamos dentro”

Miguel Marco lleva a los animales en lo más profundo de su alma. Por ello, dedica sus días a proteger especies amenazadas y garantizar el equilibrio del ecosistema a través de GREFA, una organización sin ánimo de lucro que trabaja en el estudio y conservación de la naturaleza en todo el territorio nacional; además de realizar diversas colaboraciones internacionales. Lo que comenzó siendo un voluntariado hace siete años, se ha transformado no solo en su medio de vida, sino en su razón de ser. “Esto no tiene nada que ver con un empleo normal. Tanto mis compañeros como yo lo llevamos dentro. Y es verdad que me pagan por ello, pero lo haría gratis igualmente”, asegura.

El ingeniero, gallego de nacimiento pero afincado en Madrid desde muy pequeño, comenzó su voluntariado en GREFA en el año 2015. Se dedicaba a atender llamadas telefónicas y visitas de personas que acudían al centro interesándose por la asociación o informando de que había algún animal salvaje herido. “Como estaba muy interesado en todo lo que se hacía allí, siempre que surgía la oportunidad de colaborar con otros departamentos, lo hacía - cuenta Miguel-. Ayudé en el proyecto del águila Bonelli, en el seguimiento de tendidos eléctricos, en el hospital con los veterinarios… picoteaba un poco en todas partes”.

Aunque su intención nunca fue trabajar en GREFA, la vida quiso que dedicara todas sus energías a su gran pasión. Por circunstancias personales, dejó su trabajo en Madrid y se marchó a vivir a Ávila, donde continuó su labor como voluntario. En 2020, la asociación necesitaba un técnico de campo en la ciudad y eligieron a Miguel. “Se iba a hacer un estudio sobre los vertederos de las ciudades, donde muchas aves carroñeras, como buitres, milanos o cigüeñas, acuden a alimentarse -explica-. Para estas aves es una comida muy accesible y fácil, pero tiene una calidad muy mala. Muchas veces ingieren plásticos, cuerdas, gomas y sustancias tóxicas dañinas para su salud”. En el vertedero norte de Ávila se habían dado varias muertes de buitres negros de los que la organización estaba haciendo seguimiento, por lo que lo consideraron un punto de interés. Este proyecto, que continúa en la actualidad, pretende recopilar datos para conocer el alcance del problema y, en el futuro, poder poner remedio a esta situación. “El contrato iba a ser algo puntual de dos meses, pero ya llevo más de dos años y la verdad es que resulta apasionante contribuir a ayudar a estas magníficas aves”, resalta.

Manejo de buitre negro del Proyecto Monachus para colocarle emisor antes de su liberación. GREFA

DEVOLVER EL EQUILIBRIO AL ECOSISTEMA

Otro de los proyectos de los que Miguel se siente especialmente orgulloso es el del águila de Bonelli, especie con la que GREFA lleva trabajando más de dos décadas. El objetivo es devolver a estos ejemplares, que habían quedado relegados al sudeste peninsular, a los territorios que antes ocupaban. En Madrid, por ejemplo, solo quedaba una pareja silvestre, número que ha ascendido hasta un total de ocho. Mallorca, lugar donde este águila había desaparecido hacía más de 60 años, cuenta ahora con varias parejas y la especie se considera asentada. Lo mismo ha sucedido en otros lugares, como Navarra, Álava o Cerdeña.

“No solo sucede con el águila de Bonelli, sino con otras muchas especies, como el buitre negro, el milano real, el cernícalo primilla o el galápago europeo- incide-. Son especies amenazadas, que han perdido mucha población y han quedado relegadas a espacios muy reducidos. Desde GREFA tratamos de devolver a esos animales a su hábitat, intentando compensar los perjuicios que les causa la acción humana y logrando una convivencia equilibrada. Es tremendamente satisfactorio ver resultados tan espectaculares como los del águila de Bonelli que, esperamos, se repitan en el resto de proyectos”.

Aunque desde fuera se pueda pensar que estos voluntarios y trabajadores están siempre en contacto directo con los animales, no es así. Los animales viven en total libertad en su medio natural. Llevan un emisor que les indica dónde está, si tiene algún problema y otra información de interés. Únicamente proceden a capturar al animal si está herido o un emisor falla.

Cuando un animal está herido, es trasladado al hospital de fauna salvaje de GREFA. Este centro, situado en Majadahonda, puede presumir de ser uno de los más grandes y mejor equipados de Europa, en el que cada año atienden a cerca de 7.000 animales. La mayoría de ingresos son causados por la acción humana: electrocuciones, atropellos, desarrollo de enfermedades emergentes... Los veterinarios los examinan, los curan y los devuelven a la naturaleza.

Desde 1981, GREFA trabaja de manera incansable en multitud de proyectos destinados a la recuperación de la fauna salvaje, protección de especies amenazadas y sensibilización ambiental. Todos sus éxitos logrados, y todos los que están por venir, son gracias a trabajadores y voluntarios que, como Miguel, dedican su trabajo diario a preservar la diversidad y contribuir al equilibrio del planeta.

Milanos reales destinados a ser liberados en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla. GREFA