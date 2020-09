El Ibex busca vacuna para su década pérdida

No obstante, si hay algo que pesa en los mercados, sobre todo en el español, es el impacto de la Covid-19. El coronavirus se ha cebado con nuestro país ya que hemos sobrepasado los 31.000 fallecidos y la ‘Gran Reclusión’ ha tirado por la borda la temporada de verano, la más importante para el turismo, que es un sector de vital importancia para nuestra economía. Con este ‘cóctel’ de malas noticias, el desplome del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido de un 17,8% en el segundo trimestre, la mayor caída desde la Guerra Civil española y la segunda más grande en Europa tras Reino Unido. Victoria Torre, responsable de Producto y Análisis de Singular Bank, comenta la descorrelación de la bolsa española con los buenos datos macro previos a la Covid ya que “no hay que olvidar que la renta variable es un mercado que se rige por la ley de la oferta y la demanda y la evolución del índice representativo de un país no tiene por qué estar correlacionado con la marcha de la economía de un país. Por ejemplo, a partir de 2015 hasta 2019, el PIB de España ha crecido a un ritmo superior al de la media de la Eurozona, si bien la evolución del Ibex ha sido inferior al de otros índices paneuropeos como el EuroStoxx 50 o el Stoxx 600”.