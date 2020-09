La precaución es la clave para que la curva no vuelva a crecer. Sobre todo porque no hay forma de saber quién está ‘blindado’ contra el virus y quién no. Reina detalla que “tenemos evidencia de que muchas personas pasan la enfermedad de forma asintomática o con un cuadro leve y las pruebas arrojan resultados negativos”. Además, si algo quedó claro tras el estudio de seroprevalencia es que solo el 5% de la población ha estado en contacto con el virus y una buena parte de los afectados perdió sus anticuerpos en tan solo dos meses. La segunda ola del virus está prevista para septiembre, pero un descontrol en los contactos pudiera desatarla antes, y todavía no ha llegado la vacuna. La moderación y la obediencia a las normas sanitarias son las únicas armas para contener el caos, según los epidemiólogos, que aseguran que todavía “estamos a tiempo para hacer las cosas bien”.