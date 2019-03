Las 10 impactantes confesiones de la baronesa Thyssen a Évole en 'Salvados'

La pasada noche, el programa 'Salvados' de LaSexta tenía una invitada de excepción. Una de las mujeres más famosas de España a la que es complicado hacer una entrevista en profundidad, pero que sin embargo con el presentador Jordi Évole no tuvo ningún reparo en abrirse. Hablamos de la baronesa Thyssen, Tita Cervera, de plena actualidad por el poco tiempo que le queda para firmar un nuevo acuerdo con el Gobierno para que su colección de arte siga exponiéndose en el museo que lleva su el apellido de su esposo, el barón Hans Heinrich Thyssen, que fue precisamente el marco de la entrevista, que llevaba por título 'Noche en el museo'.

En 'Salvados', Tita no tuvo reparos en hablar de temas que normalmente no comenta ante los medios. Unas confesiones que hoy van a ser el tema de conversación en todo tipo de ámbitos, pues tocó muchos temas: política, monarquía, sociedad, relaciones sentimentales... Estos son los 10 mejores momentos de la entrevista.

1. Política

Jordi Évole fue directo al grano y no se cortó al preguntar a la baronesa si ella votó alguna vez a José María Aznar, a lo que contestó que, a pesar de tenerle un gran aprecio y considerarle un gran presidente del Gobierno, ella tiene la nacionalidad suiza, por lo que no vota nunca en España. "¿Aquí venimos a hablar de política o de arte?", bromeó Tita.

2. Monarquía

En este tema, Tita fue tajante. Defendió a ultranza la figura del Rey Juan Carlos a pesar de los escándalos y polémicas que se han ido conociendo en estos años. Según la baronesa, la prensa solo se queda con lo malo "y Don Juan Carlos fue un gran rey". No obstante, cree que los reyes Felipe y Letizia "lo están haciendo muy bien, su trabajo no es fácil y siempre están al pie del cañón", por ello reconoció que siente admiración por ellos. Y eso fue lo último que dijo sobre la monarquía, porque al ver que Évole quería seguir tirando del hilo, no dudó en avisar: "No me preguntes más por esto. No te voy a decir más sobre este tema. Son estupendos".

3. Cataluña

Otro asunto espinoso al que la baronesa no rehuyó. Preguntada sobre la situación en Cataluña, respondió contundentemente que ama su país y que los problemas "se solucionan dialogando". Una confesión bastante sorprendente, ya que supondría un apoyo velado a la estrategia que ha intentado seguir el actual gobierno de Pedro Sánchez para arreglar el conflicto catalán.

4. Feminismo

Un tema de rabiosa actualidad, ya que esta semana se celebra el Día de la Mujer, el 8 de marzo, convirtiendo al feminismo en el asunto principal de los próximos días. Évole preguntó a la baronesa si se considera feminista, y ella señaló que sin ningún tipo de problema que no se considera feminista, sino "femenina". "No voy a entrar en lo obvio. Claro que que tiene que haber igualdad salarial y todas esas cosas. No somos peores ni mejores, somos iguales", remarcó sin pelos en la lengua en un momento en el que la mayoría de mujeres no dudan en proclamarse como feministas.

5. Me Too

Respecto al movimiento 'Me Too', nacido en Hollywood para sacar a la luz los abusos a las actrices en la meca del cine, la baronesa, quien fuera intérprete durante una época de su vida, lamentó que se estén sacando ahora historias "que sucedieron hace 30 años". "¿Qué se puede solucionar? ¿Sin pruebas? Si una actriz de cine no quiere, no hace el papel, nadie te obliga. ¿Cómo puedes probar que ese productor te puso una mano en la pierna? ¿Quién lo puede probar? ¿Por qué no se denunció en su momento? Creo que es un poco... desfasado", aseveró Tita sin ningún reparo a pesar de ser un tema muy delicado.

6. Amor

La baronesa Thyssen habló largo y tendido sobre su marido, el fallecido barón Thyssen, al que alabó en todos los sentidos, destacando su sentido del humor. "Bailábamos mucho delante de estos mismos cuadros, en Lugano (Suiza), hasta altas horas de la madrugada", le dijo a Évole rememorando los mejores tiempos junto a él. A pesar de haber tenido otros maridos antes, como Lex Barker o Espartaco Santoni, para Tita el barón fue sin duda el hombre de su vida y con él pasó sus mejores años.

7. Margaret Thatcher

Curiosamente, Tita tuvo un momento para acordarse de quien fuera primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, la 'dama de hierro'. La baronesa recordó que, en sus memorias, la política le acusaba de que su colección no estuviera en Gran Bretaña, pero ella ama su país y quería que las obras estuvieran aquí. "He renunciado a todo para que así fuera", admitió.

8. Películas porno

Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue cuando el presentador le preguntó a la baronesa si había visto películas porno alguna vez, a lo que ella contestó divertida: "No, nunca. A mi el porno no me va a enseñar nada que no sepa".

9. Vida sencilla

Quien dijera en su momento que no tenía liquidez y que necesitaba vender algunas de sus obras, ahora reconoce que podría vivir "perfectamente con 1.500 euros al mes", un salario que por desgracia no tienen la mayoría de los españoles. Eso sí, por el contrario también comentó que en su casa tiene una sala más grande que en la que estaban grabando en el museo.

10. Ex Miss España

Cabe recordar que Tita Cervera fue la primera Miss España que tuvimos, certamen que ganó representando precisamente a Cataluña. Esos fueron sus inicios y de ellos asegura guardar muy buenos recuerdos. Además, de esa época parece que le vienen los deseos de "paz en el mundo", pues eso fue lo que dijo querer para el conflicto catalán.