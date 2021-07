Habitualmente escuchamos hablar sobre el bono social térmico, el bono de la electricidad y el del agua. Todos benefician con descuentos en la factura de los suministro a determinados sectores de la población con rentas bajas o vulnerables, jubilados o pensionistas. Sin embargo, el bono social telefónico es menos conocido, aunque también existe para estos mismos colectivos y supone una rebaja del 95% sobre la tarifa de teléfono fijo contratada.

Las opciones para contratar que ofrecen las compañías de telecomunicaciones son cada vez son más variadas. Podemos contratar la fibra para casa, canales 'premium' de la televisión de pago o el móvil con llamadas ilimitadas y gigas para navegar intensamente cada día. Pero el precio de estos paquetes puede ser bastante elevado y llega a superar los 100 euros.

Sin embargo también hay personas con uno has intereses diferentes que por ejemplo solo van a utilizar el teléfono fijo en casa para lo que hay tarifas económicas desde 6,90 euros euros. Estos servicios básicos tienen la gran ventaja de que sus precios son más baratos y pueden cubrir sus necesidades. Si además las personas son jubilados, pensionistas, ciudadanos con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social pueden acogerse al Abono Social Telefónico.

Descuentos y requisitos

En España es Movistar quien lo comercializa, como servidor público, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Los beneficiados disfrutan de un descuento del 95% en el servicio y un 70% en el alta, si es no cuenta con línea telefónica anterior en casa. Por lo que su coste también es bastante reducido. Las personas que lo soliciten deben cumplir con los siguientes requisitos:

Una renta renta familiar que no supere los 9.023,50 euros al año (equivalente al 120% del IPREM) de conformidad con el último Certificado de IRPF disponible en el momento de la solicitud del Abono Social.

El domicilio de instalación del teléfono coincidirá con el domicilio de empadronamiento del titular, que no podrá tener otra línea con esta clasificación.

Cómo solicitar el Abono Social telefónico

Para conseguir la reducción del 95% en la tarifa de llamadas desde el teléfono fijo será necesaria enviar la siguiente documentación, que será revisada por Movistat cada dos años para comprobar que las rentas no superan el límite establecido:

Nombre y apellidos del titular . Si el titular de la línea fuera el cónyuge del solicitante, incluir también su nombre, apellidos y DNI.

DNI.

Número de teléfono para el que solicita el Abono Social.

Se podrá solicitar a través de cualquiera de estos medios:

Escribiendo un fax a l número 901503700.

Enviando una carta con la solicitud al Apartado de Correos: 423 Código Postal: 48080- Bilbao.

con la solicitud al Apartado de Correos: 423 Código Postal: 48080- Bilbao. Por correo electrónico a la dirección: abonosocial@telefonica.com.

Abono Social de Internet

Por el momento, el Abono Social Telefónico de Movistar no amplía su espectro para la contratación de Internet en casa. Así, no pueden acogerse a este programa quienes tengan contratados un paquete convergente con ambos servicios. "El Abono Social es incompatible con cualquier producto que incluya de forma empaquetada la cuota de línea individual, entre otros: Movistar Fusión, Líneas con llamadas, etc", informa la compañía en su página web.

Sin embargo, PSOE y Podemos acordaron en diciembre de 2019 aprobar el acceso universal de la conexión a Internet, que se incluía en el Servicio Universal de Telecomunicaciones junto a otras propuestas para beneficiar a zonas rurales o colegios, entre otros. Sin embargo, aún no está disponible aunque estaba previsto para 2020. Igualmente, está pensado para beneficiar en el futuro a jubilados, pensionistas y familias con rentas bajas, entre otros colectivos.