Aparatos de aire acondicionado portátil con un bajo consumo por menos de 200€

Se acerca el verano y nos damos cuenta de que se nos ha vuelto a pasar un invierno más sin instalar el aire acondicionado en casa como prometimos el año pasado. Llegan las prisas y buscamos soluciones alternativas para superar los días intensos de calor. Ventanas abiertas, ventiladores e hidratación constante... pero muchas veces no es suficiente. Una de las opciones más interesantes es hacernos con un aire acondicionado portátil que nos acompañará de habitación en habitación.

Estos pequeños aparatos nos sirven para enfriar un área específica de nuestra casa, oficina, tienda, etc. Cuanto mayor potencia tenga, más metros cuadrados será capaz de enfriar en menos tiempo. Esto también hace que varíe el precio; por eso, debemos saber qué medidas aproximadas va a tener la estancia que queremos refrescar antes de comprar el aparato. Así gastaremos el dinero justo. Estos son algunos de los aparatos portátiles más recomendados para no pasar calor:

Aire acondicionado portátil para el escritorio

47,99 euros

Este es uno de los precios más ajustados que nos podemos encontrar en aparatos de este tipo. Es de tamaño reducido (150 x 152 x 185 cm), con un asa para transportarlo de una habitación a otra y su gran ventaja es que tiene un consumo muy reducido. Es recomendable su uso para escritorio, ya que tiene un cable USB para cargarlo o funcionar conectado al ordenador (autonomía de 4 a 6 horas). Tiene un depósito de agua con capacidad de 480 ml en el que también se pueden incluir hielos para que el aire salga más frío. Si no le añadimos agua, hará solo la función de un ventilador. Cuenta con tres velocidades de viento y cuatro funciones: enfriar, limpiar, humidificar y calentar. No es recomendable para enfriar habitaciones enteras por su baja potencia.



Consulta todos los detalles para comprar el Air Cooler de escritorio.