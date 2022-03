El queso curado de Aldi que está entre los mejores del mundo y cuesta 2,50€

Hace unos meses se celebraron en Asturias los ‘World Cheese Awards’, el certamen en el que se eligen los mejores quesos del mundo. Está organizado por The Guild of Fine Food y en el mismo se dieron cita más de 4.000 quesos de 40 nacionalidades diferentes. Sin embargo, no todos las variedades galardonadas podemos adquirirlas en supermercados o tiendas especializadas en España. Aldi vende poco más de dos euros uno de estos quesos que fueron premiados.

Se trata de un queso curado que recibió uno de los premios en la categoría ‘bronze’ compitiendo contra variedades de Francia, Italia, Hungría, Reino Unido o Suecia entre otros. Muchos de ellos cuestan en torno a los 5 o 10 euros aproximadamente, por lo que no hace falta gastar mucho más para disfrutar de algunos de los mejores sabores del mundo.

Un queso de origen español

En este caso, el queso curado mezcla que ha puesto Aldi a la venta cuesta 2,49 euros la cuña de 300g (7,63€ el kilo). Es un queso curado mezcla, es decir, que está elaborado con diferentes tipos de leche pasteurizada: de oveja (33% min.), de vaca (32% min.) y de cabra (20% min.). Aunque lo elabora Quesos del Duero (del grupo García Vaquero) en Toro (Zamora), lo encontramos bajo la marca blanca La Tabla de Aldi, que engloba los embutidos y quesos del supermercado alemán. Está disponible en su web.

Queso curado mezcla premiado de Aldi Aldi

Si nos fijamos en los valores nutricionales, es un alimento ricos en grasas y calorías, por lo que no es recomendable abusar de su consumo. Al estar curado, es un queso muy concentrado y compacto, ya que se elabora con grandes cantidades de leche. Concretamente, 100 gramos de este queso contienen 426kcl, 35,5g de grasas (23,8 de ellas saturadas), 1,5g de azúcar, 25g de proteínas y 2g de sal.

Además, Aldi pone a la venta esta semana un total de 90 quesos del mundo, muchos de ellos con precios rebajados respecto a otras fechas. Entre ellos, diferentes variedades como grana padano, provolone, cheddar, emmental o gouda, pero también de oveja madurado, tierno de cabra o fresco de vaca.

Otros quesos galardonados que podemos comprar en España

Los grandes triunfadores de los ‘World Cheese Awards’ son los que reciben el galardón de ‘Super Gold’, concretamente son los 16 finalistas, elegidos entre los más de 4.000, que optaron al premio mejor queso del mundo. Después quedan las categorías ‘gold’, ‘silver’ y ‘bronze’, en la que ha sido premiado el queso de Aldi.

Pero el mejor queso del mundo, entre los ‘Super Gold’, es español. Se trata de Olavidia, de Quesos y Besos, situada en Guarromán (Jaén) y cuesta 10 euros. Además, los mismos maestros queseros recibieron el segundo premio con Camembeso. Y el tercer queso de los galardonados que habitualmente podemos comprar en España es Almnäs Tegel, de Almnäs Bruk AB. Un queso de origen sueco que se elabora en una granja de agricultura ecológica.

Por último, en Mercadona tenemos el queso mezcla viejo tostado Hacendado, que ha recibido diferentes premios en los ‘World Cheese Awards’, también en la última edición. Cuesta 4 euros y es de la quesería de Valladolid Entrepinares, y es un queso mezcla de leche de vaca, oveja y cabra "con tonalidades anaranjadas, aromas torrefactos y afrutados, de alta maduración", según la marca.