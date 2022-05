Estos son los 5 alimentos que pueden hacer que estés más cansado y estresado

Somos lo que comemos. La alimentación repercute directamente sobre nuestra salud y nuestro aspecto físico, por lo que llevar una nutrición adecuada, completa y que integre todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo es de vital importancia para sentirse mejor, incluso psicológicamente.

Una psiquiatra nutricional de la Universidad de Harvard, la doctora Uma Naidoo, autora del libro This Is Your Brain on Food: An Indispensable Guide to the Surprising Foods that Fight Depression, Anxiety, PTSD, OCD, ADHD, and More, avisa de que hay ciertas categorías de alimentos que afectan negativamente a nuestro de ánimo y nuestro nivel de cansancio. Y es que el intestino y el cerebro están directamente relacionados y en constante comunicación: cuando el primero están inflamado el segundo tiene menos energía disponible para trabajar con normalidad.

Durante sus investigaciones, Naidoo ha detectado cinco tipos de preparaciones y alimentos que merman nuestra salud anímica y psicológica. Estos son.

Alimentos procesados

El consumo de alimentos procesados no saludables inunda el cerebro con demasiada glucosa. Esta 'inundación' puede provocar inflamación en el cerebro y, en última instancia, puede provocar depresión y fatiga. Algunos ejemplos son los productos horneados y refrescos, que están cargados de azúcares refinados y agregados.

Naidoo recomienda sustituirlos por alimentos integrales ricos en nutrientes, como verduras o vegetales frescos, y proteínas limpias, como carne de res orgánica y pescado salvaje o capturado de manera sostenible.

Aceites de semillas industriales

La industrialización de la empresa alimentaria ha llevado al desarrollo de aceites altamente procesados que, aunque son más económicos, están creados a partir del subproducto de cultivos abundantes: aceites de maíz, semilla de uva, soja, girasol y palma.

Debido al procesamiento, estos aceites se vuelven increíblemente ricos en ácidos grasos omega-6 inflamatorios y carecen de omega-3 antiinflamatorio. Los estudios han demostrado que las personas que consumen alimentos con alto contenido de ácidos grasos omega-6 tienen un mayor riesgo de depresión en comparación con aquellas que consumen alimentos con alto contenido de omega-3.

Lo más indicado es optar por alternativas ricas en omega antiinflamatorio como el aceite de oliva virgen extra o el aceite de aguacate.

Azúcares añadidos y refinados

El azúcar se puede encontrar hasta en los lugares más insospechados, como el ketchup, los aderezos para ensaladas e incluso en productos salados. Los azúcares añadidos y refinados abruman al cuerpo con más cantidad de esta sustancia de la que necesita, lo que puede generar un aumento de la ansiedad y niveles inestables del estado de ánimo.

El azúcar, además, tiene un efecto adictivo que podemos usar en nuestro favor: cuanto menos comamos, menos se nos antojará. Para reducir la dependencia del azúcar hay que comprar alimentos integrales que no estén hechos con azúcares añadidos. Cuando se tiene antojo de dulce, una solución es comer fruta (como arándanos) o una porción de chocolate negro.

Fritos

Un estudio en 2016 analizó a 715 trabajadores y midió sus niveles de depresión en relación con el consumo de alimentos fritos. Los investigadores encontraron que las personas que consumían más alimentos fritos tenían más probabilidades de desarrollar depresión.

Los alimentos fritos acaban afectando negativamente al estado de ánimo porque se fríen en grasas no saludables. cabe distinguir entre las grasas 'malas' (margarina, aceites hidrogenados...) y las 'buenas' (la del aguacate, el salmón. el aceite de oliva...) que son beneficiosas para la salud en su justa medida.

Endulzantes artificiales

En la tarea de sustituir el azúcar cada vez hay más opciones, pero el hecho de que sean sustitutivos no quiere decir que sean saludables. Los estudios confirman que muchos edulcorantes artificiales pueden contribuir a la depresión: las personas que los consumen, principalmente a través de bebidas dietéticas, están más deprimidas que aquellas que no.

Peor aún, varios estudios han demostrado que los edulcorantes artificiales pueden ser tóxicos para el cerebro, alterando las concentraciones de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Para reducir los edulcorantes artificiales, se pueden utilizar opciones más naturales como la miel o el néctar de agave.

Alimentos que ayudan a combatir el cansancio

Por otro lado, existen productos que nos ayudan a luchar contra el cansancio y a cuidar nuestra salud intestinal, ayudándonos a sentirnos mucho mejor. Algunos son los siguientes: