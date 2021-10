Así es el robot con ruedas de Amazon que vigilará todo lo que hagas en casa

El coloso de la tecnología y distribuidor tecnológico más potente del mercado ha lanzado una de sus novedades más distópicas hasta el momento. A pesar de que pueda parecer una película de ciencia ficción, Amazon ha presentado su primer robot doméstico inteligente. Bautizado con el nombre de Astro, es capaz de moverse por toda la casa. Según detalla Bloomberg, mostrará a través de una cámara imágenes en directo del interior de nuestro inmueble mientras nos hemos ausentado a nuestro teléfono móvil.

A pesar de que el 'gadget' continuará indefinidamente en fase de desarrollo para implementar las últimas mejoras, la plataforma lo comenzará a vender a finales de este año por unos 850 euros aproximadamente. Además, este artículo únicamente se podrá adquirir mediante una invitación que ofrecerá de manera exclusiva la compañía. Esta nueva faceta de Amazon se dio a conocer en una feria tecnológica donde presentaron nuevos productos inteligentes para el hogar.

Resulta que Astro es, según ha detallado la firma, el híbrido entre una pantalla sobre ruedas, como hardware, y el sistema operativo interno de Alexa, como software. Este aparato posee dos círculos en la propia pantalla, emulando unos ojos humanos, y alcanza una velocidad de un metro de distancia por segundo. Al ser capaz de emitir imágenes en directo, es una herramienta idónea para vigilar a nuestros hijos mientras están solos a través de una videollamada o poder ver a nuestra mascota en todo momento.

Multitud de funciones en remoto

La cámara tiene integrado un periscopio capaz de aumentar el alcance del campo de visión del objetivo. "El mayor problema de los actuales dispositivos es que no se pueden mover. Pero, además, nuestros clientes no solo quieren a una Alexa sobre ruedas", apuntó Dave Limp, jefe de dispositivos y servicios de Amazon. "Le hemos encarnado con una personalidad única que es propia". Junto con la función de vigilancia, también es capaz de grabar vídeos y guardarlos.

Al tener implementado el sistema operativo de Alexa, podrá reproducir música, vídeos o la capacidad de realizar videollamadas con otros usuarios mientras nos sigue sin perder el contacto visual. "Podemos programarlo para determinar las zonas donde no pueda entrar, o ponerlo en modo no molestar". A pesar del imponente avance tecnológico que supone, las críticas no se han hecho esperar.

Desde numerosos sectores se ha aseverado que supone una invasión completa de la privacidad de las personas por parte de un dispositivo conectado a Internet de forma permanente y que pertenece directamente a una empresa. Amazon por su parte detalla que está implementando numerosas mejoras en la usabilidad de Alexa con apartados específicos para poder eliminar la grabación continua de voz capturada por los dispositivos de la compañía.