Auriculares con las funcionalidades de los AirPods Pro por menos de 60 euros

Los nuevos auriculares inalámbricos AirPods Pro han cogido por sorpresa a muchos de los amantes de Apple, y su precio quizás también. Están disponibles desde 279 euros y la pregunta es, ¿encontramos en el mercado algunos auriculares con un diseño y funciones similares? ¿Merece la pena gastar esa cantidad aunque tengan una mayor calidad?

Los AirPods Pro destacan por un cambio de diseño y prestaciones sonoras mejoradas respecto a su antecesor, los AirPods 2. La mejora más esperada es la cancelación de ruido, gracias a una almohadilla flexible de forma cónica que hace que se ajusten al oído (tres tamaños diferentes). Además, permite la opción de elegir permitir el sonido ambiente, para aquellos usuarios que quieran escuchar música sin aislarse por completo del mundo exterior

Otra de las novedades es que el nuevo modelo cuenta con la certificación IPX4, por lo que los auriculares son resistentes al sudor y al agua (aunque no se pueden sumergir). Gracias al chip que hereda del modelo anterior, el H1, cuenta con conexión Bluetooth 5.0 permite el uso de Siri en manos libres, sin necesidad de pulsar ningún botón.

En cuanto a la batería, tiene cuatro horas y media de autonomía en reproducción de audio y hasta tres horas y media de conversación con una sola carga. El estuche de carga inalámbrica puede extender la autonomía hasta las 24 horas de reproducción de audio y más de 18 horas de conversación. Una vez que hemos conocido sus características básicas, que otros modelos las incluyen a un precio menor.

Este es uno de los modelos más vendidos en Amazon y mejor valorados por los usuarios entre los auriculares inalámbricos más económicos. Cuenta con una tecnología de reducción de ruido con filtros inteligentes en cada entorno y almohadillas para los oídos 3 tamaños (S, M, L) para una mejor adaptación. En cuanto a la autonomía , tiene un total de 8 horas en reproducción , mientras que el estuche de carga portátil proporciona lo amplía hasta 40 horas. Son bastante pequeños, ofrecen una buena calidad de audio y tiene conexión Bluetooth 5.0. Consulta todos los detalles para comprar los ENACFIRE E18 Plus.

ENACFIRE E18 Plus

Xiaomi Redmi AirDots

21,80 euros

Están considerados como los mejores auriculares inalámbricos por debajo de 25 euros del mercado. En cuanto al diseño no destacan respecto a sus competidores, pero encajan perfectamente en el oído gracias a las almohadillas. A través del botón físico nos permiten acceder a sus funciones básicas, como pausar la música o hablar con Siri o el asistente de voz de Google. Cuentan con el nivel de protección IPX5, por lo que están protegidos contra el agua en chorros a presión. Ofrecen una conexión estable gracias al Bluetooth 5.0 y una autonomía de 3 horas, que son 12 con con la caja que funciona a modo de estación de carga. No tienen la mejor calidad del sonido del mercado, pero por el precio no se puede pedir mucho más.



