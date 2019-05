El nuevo Big Mac más caro con (una loncha) de bacon que enfada a los clientes

Dicen que lo que funciona no se toca. El Big Mac es una de las hamburguesas más exitosas de la historia, el buque insignia de McDonalds y su 'sandwich' más vendido. Hace unos meses se cumplieron 50 años desde que el franquiciado Michael ‘Jim’ Delligatti lo cocinara por primera vez en EEUU, y la receta no se había tocado hasta la fecha, cuando la compañía americana ha decidido añadirle bacón. Explican que lo hacen para convencer a "aquellos que aman innovar, porque a veces, hay que hacer un pequeño cambio para encontrar una gran mejora". ¿Eres de BigMac o de BigMac con Bacon? ¿Es Big Mac o no es BigMac?, preguntan a los usuarios en la campaña publicitaria #BigMacDebate.

Miles de personas ya han probado la nueva hamburguesa, pero ¿merece la pena? La realidad es que por la loncha de bacon el precio de la hamburguesa se ha encarecido 60 céntimos respecto al Big Mac tradicional, subiendo de 4,30 a a 4,90€, lo que supone un aumento del 14%. Si comparamos el coste del menú mediano, el precio ha aumentado el 9%, de 6,75 a 7,35€.

La polémica surge a causa del bacon. Concretamente con la loncha, o dos a lo sumo, que se han encontrado por sorpresa los clientes al abrir su hamburguesa, junto a las patatas fritas con ketchup y el refresco.

Nuevo Big Mac con bacon / LI

Es habitual que todos los productos de comida rápida que vemos publicitados, en poco o en nada se parecen al producto que después consumimos. Pasa desde los restaurantes hasta los supermercados, en los que el parecido de las imágenes de la caja con la realidad son casi una casualidad, por ejemplo en las pizzas. Aún así, a los amantes del Big Mac les ha sorprendido que esta nueva variedad tenga una cantidad tan pequeña de tocino.

Muchos clientes de McDonalds han mostrado su decepción después de probar la Big Mac con bacon, haciéndolo visible en las redes sociales. Algunos piden explicaciones a los restaurantes, a la marca e incluso a empresas de reparto como Glovo o UberEats, que no tienen nada que ver con los ingredientes de la hamburguesa, que está compuesta por dos filetes de carne, lechuga, la cebolla, queso Cheddar, bacon y pan de sésamo de origen español; pepinillo procedente de Alemania… y su salsa secreta.

@mcdonalds_es menudo timo su campaña de Big Mac bacon... Publicidad totalmente engañosa.

Este es todo el bacon que lleva y al preguntar a la chica me dice que es correcto..... pic.twitter.com/ELmy9heeDV — Rebeca (@RebecaNu_ez) 12 de mayo de 2019

#BigMacDebate pues las 3 de bacon yo las veo MUY parecida a la normal. Da vergüenza esto @mcdonalds_es pic.twitter.com/6qOckpwKVd — dnanis (@dnanis_sp) 30 de abril de 2019

Respecto a la aportación calórica, según muestra McDonalds en la información nutricional, esta tira de bacón aumenta en un 12,5% las Kcal, pasando de 521 a 586.

¿Qué otras hamburguesas tienen bacon?

Además del Big Mac con bacon, en McDonalds encontramos otras 6 hamburguesas con este ingrediente. Concretamente, la CBO Smokey bacon, las cuatro variedades de Grand McExtreme y la CBO tradicional, que como vemos en esta foto, también contiene , de forma habitual, solo una loncha de bacon.

CBO de Mcdonalds / LI

También hay hamburguesas con bacon en la otra gran franquicia americana, el Burger King: The King bacon, The King huevo, Bacon cheeseburger y Steakhouse. Además, en KFC encontramos la Tower bacon y la Double BBC.