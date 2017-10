Bodegas Habla, y sus tres nuevas grandes añadas

Extremadura lleva implícito en su nombre la definición y el carácter de una tierra siempre exigente capaz de esculpir en mármol algunos de los nombres más universales de nuestra historia. Desde los hombres que a finales del Siglo XV completaron el mundo con el Descubrimiento de tierras que hasta entonces se mantenían ocultas al otro lado del Océano Atlántico, hasta algunos de los mejores productos gastronómicos del mundo, el mejor producto ibérico que nace de sus dehesas. En Trujillo un pueblo con gran encanto e historia, en una tierra dura y extrema, una tierra que no es fácil, crecen unas vides de gran carácter que dan lugar al vino Habla.

Tierras de Trujillo, duras y exigentes, que alumbran cepas y vides cuya uva, cargada de personalidad son la base de un vino con carácter. Estas uvas evolucionan entre las dificultades que impone el terruño.

Una uva que como todo producto natural depende del entorno, de la tierra, del agua y de las condiciones ambientales que cada año afectan de un modo u otro. Por eso Habla se ha permitido no elaborar vino cuando la cosecha no tiene la calidad adecuada. En 2012 no se hizo vino, por la escasa calidad de las uvas de aquel año.



Habla es una bodega que dicen atrevida por ser capaz de en apenas diez años haber transformado un sueño en una realidad: Vender más de un millón de botellas al año. Gracias a esa especial conexión de las uvas, la Bodega y la tierra dura donde nace, sus vinos han conectado con el público y una crítica que siempre les ha valorado muy positivamente. Sistemas de elaboración manuales y naturales que miman el vino hasta el extremo, de hecho, no utilizan siquiera bombas de remontada, porque a su juicio pudiera agredir al vino, En Habla, todo funciona por gravedad, de forma natura y pos supuesto no se utiliza ningún tipo de químicos.

64 parcelas que suman 200 hectáreas de viñedos que dan lugar a un vino muy apreciado y que envasan en botellas que cuidan como pequeños objetos de arte, con diseños minimalistas de líneas limpias y etiquetas de una sencillez aplastante. Habla cultiva seis tipos de uva para sus vinos tintos y una para los blancos. Además, elaboran un rosado al que han denominado Rita. Y yendo un paso más allá han comenzado a producir su propio champán ecológico, al que denominan Moses, y que cultivan en una finca de su propiedad en la Provenza francesa. Un champán que promete hacerle una dura competencia a los espumosos franceses y los cavas catalanes.

La nueva colección de vinos de la marca extremeña presentan desde un tempranillo 100% que no hacían desde su edición Nº 2 , y que ahora se han atrevido por las excelentes condiciones de la cosecha de 2014. Así surge el Nº 15, un vino atrevido y profundo. Habla Nº 16, es según dicen de los mejores Syrah que se han elaborado en la bodega, sutil y sofisticado. Por último, Habla del Silencio…, el ‘pret à porter’ de Habla, estrena su añada 2016, con la novedad de la inclusión de una nueva uva, la Cabernet Franc con la que completan el coupage que incluye las variedades de Syrah, Cabernet Sauvignon y Tempranillo.