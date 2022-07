Borrador de pelo de cristal, el aparato viral en TikTok para depilarse sin dolor

TikTok se ha convertido en una 'máquina' de viralizar recetas saludables, looks, productos y cualquier cosa que se propongan los y las 'influencers' con más seguidores. El último descubrimiento es el borrador de pelo de cristal. Un método depilatorio, con sus ventajas y sus desventajas, que podemos comprar en Amazon por poco más de 6 euros, aunque para conseguir mejores resultados hay que gastar algo más, en torno a los 15 o 20 euros.

El punto fuerte del borrador de pelo de cristal frente a la cera, la máquina depilatoria o el láser es que no duele. Además de esto, promete ralentizar el crecimiento del vello de forma similar a la cera y más tiempo que otros métodos indoloros como la cuchilla de afeitar.

¿Cómo se utiliza para obtener resultados?

El borrador de pelo de cristal es de pequeño tamaño y, por un lado, se adapta a la mano, aunque hay modelos conformas diferentes, todos son fáciles de agarrar. Por el otro lado, la superficie es similar a una lija. Para eliminar los pelos de cualquier zona del cuerpo hay que frotar esta parte contra la piel realizando formas circulares y una presión moderada. No es un proceso demasiado rápido, ya que se tarda en torno a una hora en realizar una depilación completa de las piernas.

Por lo tanto, no hay que realizar tirones de pelo y no duele. Lo único que se siente es el roce de la lija frente a la piel. Mediante estas fricciones repetidas, la raíz del pelo se va debilitando hasta que cae por completo. Además, este proceso también ayuda a exfoliar y limpiar la piel. En la descripción de uno de los borradores de pelo con más valoraciones en Amazon se informa que utilizan la "tecnología nanocristalina", que permite a este aparato introducir partículas de silicio dentro del poro para debilitar la raíz al frotar la lija de forma repetida sobre la piel.

Además, es un aparato reutilizable durante un largo periodo de tiempo hasta que la lija se vaya desgastando y no detectemos que no cumple con el propósito de eliminar los pelos. No tiene batería ni nada similar, por lo que no es necesario recargarlo, simplemente funciona con el movimiento de las manos. En el siguiente vídeo, con casi tres millones de reproducciones en TikTok, Samantha Gallardo explica en detalle el método de aplicación y los resultados.

¿Qué resultados ofrece sobre la piel?

Aunque se puede utilizar en todas las partes del cuerpo, algunas usuarias que han probado estos borradores de pelo de cristal aseguran que pueden aparecer rojeces, inflamaciones o picores en las partes más sensibles, pero es algo habitual con cualquier tipo de depilación. De cualquier forma, este aparato puede utilizarse sin ninguna loción adicional, aunque es recomendable hidratar la dermis al finalizar, igual que con cualquier otro método depilatorio.

Aunque también se afirma que el borrador de pelo de cristal "retrasa el crecimiento del vello en solo un par de sesiones", la realidad es que esto se consigue utilizándolo de forma repetida en el tiempo, como con cualquier otro sistema depilatorio tipo la cera o el láser. Además, también tarda tiempo en debilitar el pelo para que cada vez sea más sencillo de eliminar.

Por lo tanto, es un sistema muy económico, que podemos utilizar en casa como alternativa a los centros estéticos o si no soportamos el dolor de la cera. Pero conlleva un tiempo tanto para eliminar el vello como para obtener unos resultados realmente óptimos en cuanto a debilitación y reaparación de pelo en la piel.