Cadenas para la nieve desde 20€: cuáles comprar y cómo se colocan en las ruedas

Conducir un coche sobre hielo o nieve es una de las situaciones más complicadas a las que se puede enfrentar un conductor. Especialmente si una nevada cae por sorpresa y el coche se queda atrapado en la carretera. Por eso siempre es mejor prevenir y contar siempre con unas cadenas en el maletero si vas a pasar unos días a la montaña o zonas en las que puede nevar.

En estos últimos días de enero llega a España el peor temporal en lo que va de invierno. Se esperan nevadas en los sistemas montañosos del norte peninsular, especialmente en la cordillera cantábrica de León, norte de Palencia, sistema ibérico, norte de Burgos, Soria y Huesca. Pero también habrá nevadas en zonas menos habituales como en el Mediterráneo, concretamente en el sur de la provincia de Valencia, el norte de Alicante y Castellón. En el Sistema Central, esas nevadas también vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento en puntos como Ávila o Segovia.

Llevarlas no es obligatorio, pero su uso en la nieve sí

La ley de la DGT no obliga a llevar las cadenas en el maletero, pero la Guardia Civil, la Policía y demás Cuerpos de Seguridad pueden imponer multas de 200 euros a quienes circulen sin ellas en carreteras nevadas. Sí es obligatorio detenerse en caso de señal o indicación en la vía de que las cadenas son obligatorias.

Los únicos vehículos exentos de llevar las cadenas de nieve son los que estén equipados con los neumáticos M+S (mud+snow), diseñados para conducir en condiciones resbaladizas de barro y nieve.

El 67% de los conductores no sabe colocar las cadenas en las ruedas, algo que tiene que mucho que ver con el motivo de que su uso no sea obligatorio y de que en España no nieve habitualmente. Pero esto puede ser un problema si en alguna ocasión nos sorprende una nevada. De poco sirve llevar las cadenas en el maletero si no sabemos colocarlas. Cuando vayamos a comprar las cadenas, debemos fijarnos en varias medidas que encontramos en la rueda: la anchura, la relación altura/anchura en la sección transversal (la altura como porcentaje de la anchura) y el diámetro en pulgadas.

Lo primero que hay que sabes es que la carretera debe estar totalmente nevada antes de colocar las cadenas. Si circulamos con ellas sobre el asfalto, se degradarán más de lo necesario y se dañarán los neumáticos y las suspensiones. Además, no se puede ir con ellas a más de 50 km/h y se deben colocar en las ruedas motrices, dependiendo si el vehículo es de tracción delantera o trasera. Existen varios tipos de cadenas, estos son los más habituales, aunque hay más, y su colocación varía:

Cadenas metálicas Desde 20 euros Son los modelos más tradicionales, las cadenas de nieve que tenemos en la cabeza. Son esas que recubren la rueda del coche, las más difíciles de montar pero a la vez las más seguras y duraderas. Antes de colocarlas hay que cerciorarse de que no están enredadas. Entonces se cogen los dos extremos y se cierra el aro interior, asegurándose de que queda centrada por detrás del neumático y no ha quedado aprisionada bajo el mismo. Después se cierra el anillo exterior centrando la cadena sobre la zona de la rodadura y los bordes de la rueda. Por último, se aprieta el sensor y se recoge el sobrante de la cadena para que no quede colgando. Avanza unos 25 metros y revisa que la cadena está bien colocada antes de continuar la marcha.



Uno de los modelos más recomendados en Amazon son las cadenas metálicas E-9 NEO con eslabón de 9mm y medidas compatibles.

Cadenas semiautomáticas Desde 200 euros Son las más fáciles de montar, esta es su gran ventaja. Pero tienen dos inconvenientes: ocupan mucho espacio en el maletero y son las más caras. Tienen una parte fija que va anclada a la llanta y otra desmontable que se ajusta con un clic. Pertenecen al segmento 'premium', son las mejores valoradas en los test de RACE y eso se nota en el precio. También se las conoce como cadenas de araña.



Uno de los modelos más populares en Amazon por su relación calidad precio es FX GRIP 450703 Cadena araña Montaje Frontal FX30.

Cadenas de tela Desde 30 euros Son el modelo de cadenas más vendido, ya que apenas ocupan espacio, su montaje es sencillo y el precio es adecuado a su rendimiento (desde 30 euros aproximadamente). Hay que tener cuidado a la hora de comprarlas, ya que hay que acertar con la medida exacta. Casi su único inconveniente es que están pensadas para tramos cortos, como el descenso de una montaña, pero no se pueden utilizar para largas distancias, ya que se deterioran con facilidad. Después de cada uso hay que lavarlas. Para colocarlas hay que empezar acoplándolas por la parte superior, quitar el freno de mano para que el coche avance unos centímetros. La parte ya colocada quedará pisada por la rueda y podemos acoplar el restante de la cadena. Aunque no quede exactamente concéntrica, solo hay que iniciar la marcha para que se ajuste a la perfección.



El modelo más vendido en Amazon es el ISSE C60070 Tribologic Classic.