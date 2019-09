¿Es realmente efectivo caminar 10.000 pasos al día? La nueva tendencia sana

La Organización Mundial de la Salud (OMS), entre las múltiples recomendaciones que lanza a la población, dio hace un tiempo una cifra que todos, independientemente de dónde vivamos, teníamos que cumplir para estar más sanos. 10.000 pasos al día. Y si son más, mejor, pues la intención de la organización es combatir el elevado sendentarismo que reina entre la población general.

Así, esta cifra ha ido ganando enteros en los últimos tiempos, ya que sería una fórmula sencilla de mantenerse en forma y prevenir enfermedades. Además, gracias a las nuevas tecnologías se puede llevar fácilmente la cuenta, pues la mayoría de 'smartphones' dispone de aplicaciones que cuentan los pasos que damos al día. Si bien en los últimos tiempos se ha creado una especie de 'histeria colectiva' con el tema.

Porque algunos 'gurús' de la salud han llegado a afirmar que caminar es incluso más efectivo que hacer deporte y el auge de los aparatos para medir la actividad física han creado una excesiva dependencia y obsesión por las metas deportivas. Pero, ¿cuánto hay de realidad en esta recomendación? ¿Es tan bueno como dicen caminar 10.000 pasos?

Como indica a este medio la nutricionista Elena de la Fuente, esta recomendación de la OMS es una forma de generalizar y de poder llegar a todo el mundo, ya que caminar es algo accesible a todo el mundo y sencillo. Su objetivo principal es combatir el sedentarismo y así la organización no entra en detalles más específicos que pueden confundir. Hablamos de una media recomendada para adultos entre 18 y 64 años que equivaldría a entre 6 y 8 kilómetros al día, en función de la zancada de cada uno.

Pero hay que caminar a buen ritmo, "no dar un paseo mirando tiendas", y llevar la respiración de tal forma que se pueda conversar sin fatigarse. El objetivo, aunque muchos se lleven las manos a la cabeza, no es tan difícil, "porque, cambiando hábitos como subir siempre las escalaras en lugar de coger ascensor o bajarse unas paradas de metro o autobús antes de llegar a casa, se puede conseguir".

¿Qué se logra con esto? A parte de mantenernos activos y en forma, previene enfermedades cardiovasculares y óseas. Así, si llegamos a los 10.000 pasos tendremos un estilo de vida activo. Por debajo de 5.000 se considera sedentario, entre 5.000 y 7.500, actividad baja; entre 7.500 y 10.000 paso, actividad media; entre 10.000 y 12.500, activos, y más de 12.500, muy activos.

Eso sí, esto no sustituye el deporte. "Andar es una actividad aeróbica que no sustituye a las anaeróbicas de fuerza o tonificación, por lo que si se pueden combinar los pasos con ejercicios específicos, mucho mejor", sostiene la nutricionista. No obstante, los 10.000 pasos sí nos pueden mantener en nuestro peso, pero siempre que llevemos una dieta equilibrada, porque como siempre la alimentación saludable, sin grasas ni azúcares en exceso, es clave para estar sanos y mantenernos.

No obstante, De la Fuente advierte de que no hay que obsesionarse con esta cifra, "pues es una media y no hay que llevarla a los extremos". El objetivo es llegar a esos 10.000 pasos de forma gradual si se tiene un estilo de vida sedentario. "Alguien que solo da 2.000 pasos al día puede empezar marcándose una meta de 6.000 e irla subiendo. El objetivo es no depender tanto del coche o el transporte público y moverse, porque está demostrado que no solo previene enfermedades como las del corazón, sino que también reduce el riesgo de padecer depresión y libera estrés".