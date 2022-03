El cargador de viaje definitivo: funciona en 200 países con 6 dispositivos a la vez

Cuando hacemos la maleta, siempre revisamos haber metido el cargador del móvil. Si se trata de un viaje de trabajo, necesitamos el del ordenador, la tablet o cualquier otro aparato electrónico. También si vamos de vacaciones. O incluso cuando estamos en casa y no queremos tener tres o cuatro cargadores por medio. Un joven emprendedor ha lanzado un proyecto en Kickstarter, que ya ha recaudado la financiación suficiente para salir al mercado, y permite tener todos los cargadores en un solo dispositivo de mano.

Este revolucionario cargador se llama Passport III e incluye todos los adaptadores para conectarlo a los enchufes de más de 200 países. Así, no hace falta llevar un adaptador adicional si viajamos a Reino Unido, EEUU, Australia o los países de la Unión Europea que tienen enchufes diferentes a los de España. Pero es que además tiene un diseño moderno, con una carcasa de metal disponible en varios colores diferentes (azul, morado y gris). En cuanto a su precio, cuesta 31 euros, un precio cuanto menos razonable.

Carga un iPhone al 50% en media hora

A pesar de que no va a ser un cargador de la misma marca que el teléfono móvil o portátil que queramos cargar, es capaz de cargar incluso más rápido que los originales. No tiene nada que ver con un cargador de los que conocemos como no originales que a la largar pueden dañar las baterías. Es totalmente seguro gracias a la tecnología Power Delivery, que ofrece una velocidad de trabajo máxima de 65W, pero siempre controlando que ninguno de los dispositivos sufra daños mediante un fusible de 10A que lo protege frente a temperaturas excesivas o voltajes altos.

El Passport III "puede cargar fácilmente un MacBook Pro de 13 pulgadas en solo 2 horas y un iPhone al 50 % en menos de 30 minutos", indican en la página de Kickstarter. Además, es compatible con las cargas ultrarrápidas de algunas que ofrecen los dispositivos más avanzados. Y lo mejor es que permite cargar hasta seis dispositivos a la vez: tiene cinco puertos USB y uno AC. Así, permite cargar también cámaras de fotos, auriculares inalámbricos, relojes inteligentes y demás aparatos.

Y todo esto en un reducido tamaño, que nos permite llevarlo en la mochila o en un bolso de mano. Es "ultraversátil, con un diseño súper pequeño, liviano y minimalista", añaden. Este proyecto ya ha recibido el apoyo de más de 4.000 personas y unos 300.000 euros de financiación cuando solo necesitaba 4.446 para llevarse a cabo. De esta forma, todas las personas que quieran este cargador lo recibirán por solo 31 euros. Eso sí, tendrán que esperar hasta abril de 2022, ya que la campaña estará abierta hasta mediados de marzo para todos los que quieran sumarse.