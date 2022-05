Carlos Ríos estrena unos croissants Realfooding: ¿comida real o procesado?

¿Puede un bollo ser saludable? Carlos Ríos, el creador del movimiento Realfooding y enemigo de los ultraprocesados, ha presentado en sus redes sociales un nuevo croissant integral. Según defiende, lo han creado con un proceso diferente al de cualquier tipo de bollería industrial. Aunque aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento, sí ha querido dejar claro que comenzará a venderse en tiendas de barrio y minoristas antes de hacerlo en grandes superficies y supermercados.

Lo primero que debemos tener claro es que este nuevo alimento es un procesado. No es comida real como tal. El propio nutricionista asegura que está pensado para un "consumo ocasional, porque no debe sustituir a los alimentos frescos". A su vez, afirma que no es un ultraprocesado, ya que no contiene ninguno de los ingredientes principales con los que se elabora la bollería industrial: ni harinas refinadas, ni azúcares añadidos, ni las grasas del aceite de girasol, de palma o alto oleico.

Nuevo croissant Realfooding Facebook Carlos Ríos

En su lugar, han sustituido la "harina refinada por harina 100% integral rica en fibra, el aceite refinado por aceite de oliva virgen extra y los azúcares añadidos y por un poco de pasta de dátil", comenta. Según se puede leer en el propio envase, el producto está elaborado con harina de trigo integral (40%), preparado graso a base de aceite de oliva virgen extra (26%), aceite de oliva virgen extra (12%), grasa vegetal (karité), agua, sal, pasta de dátiles, gluten de trigo, levadura, huevo líquido pasteurizado y agente de tratamiento de las harinas.

Atrás quedan aquellos tiempos en los que Carlos Ríos rehuía de los alimentos elaborados con tantos ingredientes. "Si tiene más de cinco ingredientes, es muy difícil que sea un alimento real o mínimamente procesado, porque los han tenido que añadir para transformar un alimento, la comida real es normalmente el propio alimento", aseguraba en una entrevista para Cuore en 2019.

Antes de probarlo, a simple vista se dejan ver los tonos marrones más oscuros de la harina integral. Carlos Ríos comenta en el vídeo compartido en sus redes que está "esponjoso y es sabroso por sí solo", aunque se puede combinar con "lechuga, rúcula, tomate, queso fresco, salmón o jamón ibérico", apunta. Todavía habrá que esperar a que salgan al mercado para probarlos y ponerlos nota. También para saber cuál será su precio, que aún se desconoce.

¿Qué pasa si los comparamos con otros croissants?



A nivel nutricional, este croissant Realfooding integral contiene 426 kcal, 30g de grasas de las cuales 14g saturadas, 34,4g de hidratos de carbono, de los cuales 4,4g de azúcares, 9,8g de proteínas y 6,3g de fibra. Carlos Ríos los pone en contexto y asegura que "las grasas son saludables, procedentes del aceite de oliva, que han mezclado con el karité para que de la consistencia sólida y que se integre con la harina y la pasta de dátil". Además, "los hidratos de carbono proceden de la harina integral y de la pasta de dátil. Y los azúcares están presentes de manera natural en el dátil".

A simple vista, los datos nos confirman que no es un alimento real, sino un procesado con alto aporte en calorías y grasas. Si los comparamos con otros croissants del supermercado, es evidente que gana a la mayoría de los que podemos comprar empaquetados.

Pero si nos fijamos en los elaborados con harina 100% integral, que ya existen tanto en pastelerías como en los supermercados, los valores nutricionales son bastante similares e incluso algunos tienen menos grasas y azúcares. Aunque sí hay que destacar que los ingredientes de estos son de menor calidad, ya que suelen contener aceites vegetales, edulcorante y diferentes aditivos.