Mercadona y Carlos Ríos estrenan pan integral: ¿cuál es más sano y barato?

Hasta hace unos meses era muy habitual que Carlos Ríos alabara los alimentos más saludables de Mercadona. De hecho, algunos de ellos se han convertido en los más vendidos del supermercado gracias a sus recomendaciones en redes sociales. Los 'realfooders' se lanzaban al supermercado y arrasaban en pocas horas con todas las unidades. Pero desde que tiene su propia línea de productos, ya no es así. Ahora, tanto la marca 'Realfooding', del nutricionista, como Hacendado, han lanzado pan 100% integral a la vez y Carlos Ríos ya ha iniciado su campaña de marketing para dar a conocer su producto.

No es la gran invención del siglo. Ni de la década. Ni siquiera del año. Es pan integral, como otros que ya hay en el mercado. De hecho, Mercadona lo ha colocado en su panadería (El Horno de Mercadona), sin más, añadiéndolo a otros panes tostados integrales que ya tenía en su catálogo. Por el momento, no está en todas sus tiendas. Mientras, Carlos Ríos se ha movilizado en redes sociales para anunciar que "después de meses luchando para poder sacar el pan 'realfooding', ya lo tenéis disponible. 'Realfooders' ya sabéis lo que estamos luchando por hacernos un hueco entre tantos ultraprocesados, queremos revolucionar esta industria para que haya más comida real y menos productos insanos". Por el momento se ha estrenado en Carrefour y BM Supermercados.

Hay diferencias entre los panes, pero ambos cumplen la ley

Si bien es cierto que son productos muy similares, hay pequeñas diferencias entre ambos. Diferencias que se ajustan a la ley del pan de 2019, que exige que para que se pueda llamar integral, tiene que tener el 100% de las harinas con las que se ha elaborado de variedad integrales. De no ser así, no está prohibido venderlo, pero sí debe especificarse detalladamente el porcentaje de harina no integral con que se elabora el pan, algo que muchas marcas omitían y aprovechaban hasta entonces. Lo que sí está prohibido en ese caso es utilizar la denominación de integral. Requisitos similares a los que también se aplicaron a los 'multicereales' o los 'de masa madre'.

El pan integral de Carlos Ríos se elabora con AOVE

Pan integral de Carlos Ríos. Instagram @carlosriosq

Si analizamos ambos productos, vemos que el de Carlos Ríos se elabora con solo cuatro ingredientes: "Es un pan tipo cristal con la corteza muy fina, pero a la vez muy crujiente que es perfecto para tostadas y bocadillos pero también para usar como ingrediente en recetas", afirma Ríos en su cuenta de Instagram. Mientras, el de Mercadona contiene nueve ingredientes.

La gran diferencia entre ambos es que el pan integral de Carlos Ríos se elabora con aceite de oliva virgen extra (AOVE) y es el que menos peso tiene en la receta, mientras que Mercadona elabora su nuevo pan con aceite de girasol, y es el tercer ingrediente con más presencia. Además, este último contiene emulgente y antioxidante, aditivos que no tienen aportes nutricionales para nuestro cuerpo, pero que permiten que se puedan consumir durante más tiempo sin que se estropeen o se pongan duros. Aún así, no se puede determinar que haya diferencias significativas, más teniendo en cuenta si tomamos uno o dos panecillos diarios.

Pan 100% integral de Carlos Ríos: harina 100% integral (sin salvado añadido y con el grano de cereal entero), masa madre, agua y aceite de oliva virgen extra.

harina 100% integral (sin salvado añadido y con el grano de cereal entero), masa madre, agua y aceite de oliva virgen extra. ​Panecillo 100% integral de Mercadona: harina integral de trigo (68% del total del producto), agua, aceite de girasol, sal, levadura, masa madre de trigo integral inactiva, gluten de trigo, emulgente y antioxidante.

El pan integral de Mercadona es tres veces más barato

Pero como ocurre en casi todos los productos, si miramos el precio, aquí no hay comparación. El pack de Mercadona (279g) contiene seis panecillos y cuesta solo 80 céntimos. Según se indica en la información del producto, el kilo sale a 2,96 euros. Mientras, el pan de Carlos Ríos es uno de los más caros del mercado: cada envase de 195 gramos cuesta 2,10 euros, por lo que que el kilo se dispara hasta 10,76 euros.

Mejor el pan integral para no engordar

De cualquier forma, ambas opciones son acertadas si queremos eliminar el pan blanco de nuestra dieta, al igual que cualquier otro pan 100% integral del mercado. Porque el pan blanco engorda, como han determinado diferentes estudios, por ejemplo de la Universidad de Navarra. Principalmente, se debe a que los hidratos de carbono de absorción rápida que posee se convierten en azúcar dentro de nuestro cuerpo. Por contra, los hidratos de carbono del pan integral se absorben de forma más lenta y no producen las subidas de azúcar en sangre.

Otra de las ventajas del pan integral es que mantiene las grasas saludables, vitaminas, minerales y fibra, mientras que el pan blanco contiene harinas refinadas y en el proceso de elaboración pierde muchos nutrientes beneficiosos para nuestro organismo.