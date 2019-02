Chris Janson, de vagabundo a ser estrella de la música country a nivel mundial

Cumplir sueños no siempre es fácil, pero muchas personas apuestan por los suyos y los sacrificios apenas suponen un esfuerzo por la recompensa que se obtiene. Chris Janson quería ser cantante y para conseguirlo se marchó a otra ciudad, a casi 600 kilómetros de la suya, sin dinero y sin un lugar donde dormir, por lo que estuvo un tiempo viviendo en el coche. Sin embargo, a pesar de que no fue muy agradable, para él fue "como el paraíso".

Nacido en Missouri, tras finalizar el instituto decidió marcharse a Nashville, la cuna de la música country y la denominada 'Ciudad de la Música de EEUU'. Los comienzos no fueron especialmente fáciles. Trabajaba donde podía para llegar a final de mes y tuvo que dormir en su coche durante un tiempo. A pesar de esa situación, Janson no lo recuerda como algo traumático, ni como un momento de bajón en su vida. "Veo mi vida en temporadas", explica en PopCulture y señala que nunca se ha sentido una 'persona sin hogar: "siempre sentí que tenía uno".

Nació en una familia trabajadora, como él mismo reconoce, y quizás fue esa filosofía familiar lo que le hizo no rendirse nunca. Janson no se ha sentido desanimado en ningún punto de su carrera y no le gusta dar pena al contar su propia historia, aunque reconoce que en la distancia puede parecer bastante dura su experiencia.

"Cuando te mueves en la industria musical todo el mundo te dice pobre esto o pobre lo otro. Pobre nada, sentí que estaba ganando tiempo a lo grande", reconoce. A pesar de que se marchó a Nashville sin nada, sin apenas dinero, y eso le limitaba mucho, defiende que desde el primer momento sintió que estaba ganando.

La apuesta por su carrera musical no le fue mal, pese al difícil comienzo, empezó a triunfar en la industria gracias a éxitos como "Buy Me a Boat" y "Drunk Girl" y en la actualidad triunfa como cantante de country.

En 2018, Janson consiguió, por primera vez, agotar las entradas para su concierto en Nashville, precisamente la ciudad que le dio la oportunidad de triunfar. Tras ello, el conocido cantante internacional, Keith Urban, le invitó a ser miembro del 'Grand Ole Opry', un reconocido programa de radio de música country que se convirtió en la transmisión de radio más antigua de Estados Unidos. El programa ofrece un concierto semanal que atrae a miles de visitantes y cuenta con millones de oyentes, ya sea por radio o por Internet.