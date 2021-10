Cinco gestorías online para autónomos por menos de 30€ con asesor personal

Organizar las facturas, pagar los impuestos, hacer la Renta cumplir con la regulación y realizar los demás trámites con lo que debe cumplir un autónomo, quitan mucho tiempo y pueden llegar a abrumar. Pero esto es tan importante que es necesario para un correcto funcionamiento de una empresa, casi obligatorio para poder alcanzar el éxito a largo plazo. Muchas personas se forman en finanzas e intentan llevar la contabilidad por su cuenta, pero esto impide dedicarle horas al negocio, lo que puede llegar a frenar su crecimiento.

Una vez que crece el número de clientes y la facturación, la contabilidad se dificulta. Con el paso del tiempo, también cambian las normativas, y se convierte en una tarea muy complicada el poder llegar a todo. En ese momento, la mejor solución es que una gestoría o asesoría se encargue de todas estas gestiones, ya sea un proyecto de emprendimiento, los primeros pasos como autónomo o una empresa con una larga trayectoria. Principalmente, porque cualquier sanción puede ser más cara que contratar a un experto.

Tradicionalmente, los autónomos han confiado en las gestorías o asesorías físicas, ya que cuentan con profesionales cualificados y conocen a la perfección todos los trámites con Hacienda, la Seguridad Social y las demás entidades públicas y privadas. Pero en los últimos tiempos han crecido las gestorías online. Al poder dar servicio a un número más grande de clientes y existir una fuerte competencia, son más económicas y ofrecen el mismo servicio con atención personalizada.

La gran ventana es que no es necesario desplazarse y todo el papeleo se hace de forma digital. Las facturas se suben a la nube en el momento en el que se realizan y al cerrar cada trimestre ya está todo recopilado. Estas son algunas de ellas, que incluyen un asesor personal que resuelve todas las dudas, y que cuestan menos de 30 euros al mes.

Gonzalbes

​Desde 9 euros al mes

Esta gestoría es una de las más económicas, al menos entre las más conocidas. Ofrecen tres tarifas baratas: la básica (9€ al mes durante 3 meses, después son 12€ para siempre), la básica selección (15€ al mes para siempre) y la Plus (20€ al mes para siempre). Todas incluyen un programa de facturación online, presentación de impuestos, asesor personal online, consultas ilimitadas, una app para mecanizar facturas de ingresos y gastos, confección de libros.

La tarifa más barata no incluye el alta de autónomo (tiene un coste adicional de 10 euros en un solo pago). Las otras dos tarifas sí la incluyen, y además, la más cara, la de 20 euros, también incluyen la declaración de la Renta y asesoría presencial. Además, la gestoría online Gonzalbes incluye otros planes para empresas con 1 o 2 empleados por 30 euros, con 3 o 4 empleados por 40 euros y con 5 empleados por 50 euros.

Solo-Autónomos

​10 euros al mes

Ofrece una tarifa plana por 10 euros al mes que incluye altas y bajas, programa de facturación, asesoramiento ilimitado, presentación de impuestos e informes y Libros Oficiales. Además, realizan la declaración de la Renta por 40-60 euros. El contacto con el asesor se realiza por mail.

Resuelven cualquier duda en "materias fiscales, laborales, contables y de derecho común". También trabajan con "bases de datos legislativas actualizadas, necesarias para aplicar la normativa vigente", como explican en su web. Solo-Autónomos cuenta con más de 9.000 clientes.

TuGesto

​Desde 12 euros al mes

Incluye asesor personal en la cuota al que consultar las dudas durante las 24 horas del día por chat o mail, además de por teléfono. Esta cuota incluye el alta de autónomo. TuGesto también ofrece una programa para hacer facturas con el que enviar presupuestos o gestionar plantillas con logos corporativos y demás.

En el precio no entra ni la presentación de impuestos ni la declaración de la Renta, en este caso se elevaría a 38 euros mensuales. Además, cuentan son asesoría para empresas y para tiendas online desde 29 euros al mes. Tienen casi 8.000 clientes.

Sapientia

​Desde 29 euros al mes

La tarifa más económica de esta gestoría online incluye gestión contable y fiscal y programa de facturación gratuito: alta como autónomo, la presentación de impuestos y la declaración de la Renta. Entre las diferentes tareas que realizan, se incluyen "la confección de nóminas y seguros sociales, altas y bajas, y en general de todo lo que tiene que ver con la gestión laboral de tu negocio", además de "todo lo que necesitas para mantenerte al día con la administración". Toda tu documentación como autónomo estará digitalizada, lista para acceder a ella desde un ordenador en cualquier momento y sin la necesidad de papeles.

El contacto con el asesor de Sapientia se realiza a través de chat o mail en cualquier momento de día, o por teléfono. En su web afirman que asumen "tus obligaciones administrativas, defendiendo tus derechos frente a las administraciones". También ofrecen su experiencia como gestores de empresas para alcanzar la rentabilidad en una empresa.

OpenGes

​Desde 29,95 euros al mes

Se presentan como 'La asesoría online para rebeldes del papeleo', 'para que te olvides de esta tarea y te centres en lo importante'. Ofrecen "un asesor experto de referencia y las herramientas tecnológicas más avanzadas para que puedas comunicarte con nosotros e intercambiar documentos de forma cómoda y segura". La cuota incluye la presentación de impuestos, mientras que realizan la declaración de la Renta a un precio reducido de 40 euros.

A través de sus plataformas y aplicaciones online propias, OpenGes permite realizar facturas de forma gratuita, conocer los indicadores clave de un negocio, chatear con un experto, programar una cita con tu gestor personal, subir tus documentos o contabilizar. El precio de incluye un servicio de acompañamiento a los emprendedores y un todo incluido y herramientas de facturación para autónomos. El precio para Pymes es de 59,95 euros al mes o de 79,95 por el plan Pyme Plus.