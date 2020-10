Mercadona, Lidl, DIA... ¿qué refresco de marca blanca se acerca a la Coca-Cola?

Desde el confinamiento, llenar la cesta de la compra es más caro por la subida del precio de alimentos como las frutas, los cereales de desayuno, el azúcar, el cacao, el chocolate en polvo, el té, el agua mineral, los zumos o el café, según datos del INE. También los refrescos están entre los productos que se encarecieron, hasta un 2,3%. La subida de las bebidas azucaradas será aún más pronunciada en los próximos meses, por lo que vamos a analizar refrescos de marca blanca según sus ingredientes, sabor y precio.

A partir de 2021, el IVA de los refrescos pasará de ser del 10% al 21%. Según el Ministerio de Consumo, la subida del impuesto a los refrescos busca favorecer los "hábitos más saludables" entre la sociedad. Es una de las medidas de su plan integral para un consumo saludable, que también da cabida a otras como el semáforo nutricional (Nutri-Score) o el endurecimiento de los requisitos para anunciar alimentos infantiles.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha mostrado en contra de la medida de subir el IVA a los refrescos y demás bebidas azucaradas. Propone una reducción o exención de impuestos en los alimentos saludables y de primera necesidad "dada la creciente precariedad económica de muchas familias como consecuencia de la actual crisis económica". En la siguiente tabla vemos cómo quedarán precios de una Coca-Cola en los diferentes formatos.

Con este aumento, a buen seguro que muchas familias buscarán en los supermercados los refrescos de marca blanca para pagar menos por seguir bebiendo refrescos en casa. Si bien es cierto que el sabor no es idéntico, porque no se conoce la 'Fórmula secreta' de la Coca-Cola, hay algunas bebidas que se parecen más que otras. A continuación repasamos lo que cuestan los refrescos de cola de marca blanca (antes de que su precio suba en los próximos meses) y dónde se fabrican algunos de estos productos.

Cola Hacendado, Mercadona

Cola Hacendado, Mercadona Soy Super

Una lata de Hacendado cuesta menos de la mitad que una Coca-Cola. El sabor es más parecido al de un helado o un flash, mucho menos intenso que la burbujeante bebida de origen norteamericano. Están fabricados en España, por la empresa de Refrescos Iberia, que también elabora la Cola Zero Hacendado.

Si nos fijamos en el 'packaging', la lata es prácticamente idéntica, mientras que la botella de 2 litros se diferencia con mucha más facilidad. Y lo cierto es que cuantos más días está abierta, menos se parece en el sabor a la original. Para comprobar la similitud entre ambos refrescos, vemos que a nivel nutricional son idénticos: 42 kcal y 10,6 gramos de azúcar cada 100ml de producto. Ambos contienen cafeína, colorantes y acidulantes. Los precios de la Cola de Hacendado son los siguientes:

Lata 333ml: 0,27 euros

​Botella de 500ml: 0,37 euros

​Botella de 2L: 0,56 euros

Freeway, de Lidl

Refrescos Freeway, de Lidl Lidl

En el supermercado alemán, el refresco de cola más económico es de su marca blanca Freeway, elaborado por Font Salem (grupo Damm). Lo encontramos tanto en la versión normal, como Zero o sin cafeína. Su sabor es suave y empalaga mucho menos que otros productos similares. A nivel nutricional, aporta 39 kcal y 9,7gramos de azúcar cada 100ml de producto, es decir, algo menos que la original. En cuanto a los ingredientes y la composición, las bebidas de Freeway son las que más se parece a las de Coca-Cola. Los precios son los siguientes:

Lata333ml: 0,19 euros

Botella 2L: 0,50 euros

Hola Cola, de DIA

Hola Cola, de DIA DIA

El envase del refresco de Cola de DIA sorprende porque se aleja bastante del original. Actualmente es de color negro con letras amarillas, azules o verdes, dependiendo de si es la normal, la Zero o sin cafeína, respectivamente. Está elaborada por Font Salem (grupo Damm). A nivel nutricional el refresco de cola normal de DIA aporta 40 kcal y 10,1 gramos de azúcar cada 100ml de producto. En este caso, hay que decir que el sabor más parecido al de la Coca-Cola es el de la versión Zero. Los precios son los siguientes:

​Lata 333ml: 0,25 euros

Botella de 500ml: 0,35 euros

​Botella de 2L: 0,50 euros

Cola de Carrefour

Cola de Carrefour Carrefour

Los refrescos de marca blanca de Carrefour no se parecen demasiado a la Coca-Cola original en cuanto al 'packaging'. De hecho, la lata no es redondeada sino alargada y más estrecha de lo habitual: contiene 25cl. A nivel nutricional, el refresco de 'cola classic' de Carrefour aporta 32 kcal y 7,9 gramos de azúcar cada 100ml de producto, es decir, una cantidad inferior a todas las demás. En cuanto al sabor, es más suave que la original, menos azucarada y con menos gas. Es recomendable tomarla bien fría. También encontramos las versiones Zero y Zero sin cafeína. Estas bebidas están elaboradas por Refrescos Iberia, según se puede leer en el envase. Los precios son los siguientes:

Lata 250ml: 0,24 euros

​Botella de 1,5L: 0,45 euros





Cola de Alcampo

Planet Cola, Alcampo Auchan

En Alcampo encontramos su bebida de marca blanca Auchan con el nombre de Planet Cola. Y el precio de la lata es bastante superior al del resto de refrescos económicos de los anteriores supermercados. Cuesta casi lo mismo que la botella de 2 litros, aunque el precio se reduce al comprar el pack de 6 latas (1,68€). Esta bebida aporta 43 kcal y 10,7 gramos de azúcar cada 100ml de producto. En cuanto al sabor, es una bebida dulce aunque con un sabor poco intenso, más similar a un flash.

Lata 333ml: 0,49 euros

​Botella de 2: 0,59