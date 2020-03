Comida a domicilio sana por 4 euros: conoce apps como Wetaca y Menudiet

El canal online de los supermercados ha disparado sus ventas durante el coronavirus y el tiempo de espera para recibir un pedido ya se alarga más de una semana. Mercadona, Carrefour o DIA tuvieron que anular algunos pedidos y El Corte Inglés racionar alimentos básicos como arroz o papel higiénico entre otros. Mientras tanto, franquicias como McDonald's, Burger King, TGB, Pans & Company, Ginos o Domino's Pizza, VIPS o Starbucks han echado el cierre y no reparten a domicilio. Sin embargo, hay múltiples opciones para pedir comida a domicilio de diferentes aplicaciones y 'startups'.

El estado de alarma se extenderá como mínimo hasta el 11 de abril, por lo que aún tendremos que esperar unas semanas para ir a nuestros restaurantes preferidos. Las empresas de 'delivery' o reparto a domicilio siguen trabajando y se han convertido en una opción más que interesante durante estos días de teletrabajo en los que muchos no tienen tiempo de cocinar. Todos los repartos de comida se llevan a cabo bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Estas son algunas de las opciones para comer sano y barato sin salir de casa:

"Seguimos trabajando con normalidad. Haz tus pedidos como siempre", este es el mensaje de Nococinomás para dejar claro que no van a parar de enviar comida a domicilio en toda España a pesar del coronavirus. Entregan la comida en tupper que duran hasta 15 días sin congelar. Cocinan más de 100 platos diferentes y los precios van desde los 4 hasta los 8 euros aproximadamente. El pedido mínimo para la entrega a domicilio es de 35 euros. La carta esta dividida en platos de dieta, arroces, sopas, cremas, legumbres, guisos, pasta, pescado, carne, verdura, ensaladas, tortillas o postres entre otros. Además, tienen tuppers grandes y familiares, y packs compuestos por varios platos desde 24 hasta 65 euros. Son para varías personas o días, para vegetarianos, para niños, para cenas o bajos en grasas.

ApetEat

Entrega en el día para empresas

ApetEat es una 'startup' española que tiene acuerdos con un gran número de empresas para llevar la comida a sus empleados a diario. Su gran ventaja frente a las demás es que el pedido se puede realizar en el mismo día (Barcelona: hasta las 11h con entrega antes de las 14h. Madrid: hasta las 12.30h con entrega antes de las 14.30h).



El precio es variado, entre los 4 y los 10 euros aproximadamente, ya que se puede comer platos a la carta, medio menú o un menú. No tienen un pedido mínimo, por lo que se puede pedir para comer solo un día, y no tienen costes de entrega. Los platos no están envasados al vacío, por lo que la fecha de consumo es mucho más corta que la de las otras compañías.