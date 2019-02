Cómo Kylie Jenner ha levantado una fortuna de 900 millones con solo 21 años

Ser parte del clan Kardashian es siempre un punto a favor. La mediática familia, encabezada por la famosa Kim, es desde hace años quizá la más observada del mundo. Tras triunfar con su 'reality show' 'Keeping up with the Kardashians', han convertido su vida en un negocio, ya que exponen todo en sus redes sociales y hacen publicidad a infinidad de marcas y empresas. Si bien cada uno de sus miembros ha logrado volar de forma independiente y tener sus propios proyectos, pero ninguno ha tenido tanto éxito como el de la benjamina, Kylie.

Se puede decir que en estos años la joven, fruto del segundo matrimonio de Kris, la matriarca, con el atleta Bruce Jenner -ahora Caitlyn-, ha aprendido muy bien la lección de sus mayores, pues con solo 21 años tiene un imperio valorado en nada menos que 900 millones de dólares (unos 800 millones de euros), según la revista Forbes, que le nombró el pasado año la mujer menor de 30 años más rica de América.

Y todo gracias a sus labios. Porque Kylie los ha convertido en una auténtica franquicia y ha creado una legión de fans en todo el mundo que darían lo que fuera por tener su boca. Aunque para ello habría que pasar por el quirofano, hay una solución más fácil, y es utilizar uno de sus labiales. La joven emprededora, al ver el éxito que tenían sus tutoriales de maquillaje con solo 18 años, decidió lanzar su propia firma, Kylie Cosmetics, de la que los labiales son el producto estrella.

Comenzó vendiendo kits de labial y delineador por 29 dólares (25,5 euros) y ahora tiene paletas de sombras de ojos, iluminadores y lápices de ojos. Así, Forbes estima que en este tiempo ha vendido la cantidad de 630 millones de dólares (555 millones de euros) en maquillaje. Así, su firma está valorada en 900 millones, y lo mejor que es totalmente suya, pues es dueña del 100%.

Así, esta mujer ha logrado superar a emprendedores tan afamados como Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook (que se hizo millonario con 23 años) o Evan Spiegel, el creador de Snapchat, que logró hacer fortuna a la misma edad. Además, ya está a un paso de igualar a su hermana Kim, que ya es una de las celebrities más ricas del planeta, sobre todo por la sociedad que forma con su marido Kanye West.

Empresaria e influencer

Pero, además de este próspero negocio, Kylie Jenner tiene otra jugosa vía de ingresos: su Instragram. La joven es una de las personas más seguidas del mundo, con 126 millones de seguidores, lo que le convierte en la mejor embajadora que pueda haber para multitud de marcas. ¿La última en sumarse al 'emporio' Kylie? Adidas, que ha utilizado la imagen de la joven para relanzar sus zapatillas Falcon.

Y todo ello sin hacer absolutamente nada de deporte, porque Kylie no es de las que se machaca en el gimnasio. Pero a la firma le ha importado bastante poco, pues sabe que con ella tiene mayor visibilidad que con muchos atletas. Así, se estima que en los últimos 12 meses ha ingresado la friolera de 116 millones de dólares (102 millones de euros), por encima de mujeres como la todopoderosa Beyoncé, que se quedó en los 60 millones.

De hecho, es la influencer mejor pagada -por encima de su hermana Kim- y se estima que se embolsa por post patrocinado medio millón de dólares. Así, tiene un equipo formado por siete empleados a tiempo completo más otros cinco a tiempo parcial. Y luego está su propia madre, que es quien le administra las finanzas -a ella y a toda la familia- y le cobra un 10% de comisión.

Pero no solo por esto es precoz Kylie. Porque con su edad también es mamá de la pequeña Stormi, que nació el pasado año de su relación con el rapero Travis Scott, quien precisamente ha amenizado el descanso de la Super Bowl hace unos días junto a Maroon Five. Así su vida tiene todos los ingredientes posibles para hacer de la joven la celebriy mundial que ya es. Y además tiene toda la vida por delante para seguir engordando su fortuna.